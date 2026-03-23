Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo en la pista del Aeropuerto LaGuardia de Nueva York

Un vuelo de Air Canada chocó el domingo por la noche con un vehículo de la Autoridad Portuaria después de aterrizar en el Aeropuerto LaGuardia, según las autoridades.

La Policía de Nueva York confirmó la colisión pero no pudo ofrecer de inmediato información adicional.

Un portavoz del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York dijo que la agencia había respondido a reportes de un avión que chocó contra un vehículo en la pista a las 11:38 de la noche. En un primer momento no se disponía de más información.

Varios videos tomados por transeúntes y publicados en redes sociales mostraron el avión con graves daños en la parte delantera de la aeronave.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.