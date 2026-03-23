Según informes preliminares, un nuevo audio revela el momento en que un controlador de tráfico aéreo ordena detenerse al conductor de un camión de bomberos. Sin embargo, segundos después, la unidad fue impactada por un avión de Air Canada Express en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York. El choque dejó como saldo la muerte del piloto y el copiloto.

La grabación indica que el camión tenía autorización para cruzar la pista 4, conocida como Delta, dentro de la plataforma del aeropuerto, mientras el personal atendía otra emergencia en la zona.

Poco después, se escucha al controlador elevar la voz: “¡Alto! ¡Camión 1, alto!”.

Como consecuencia del impacto, al menos 40 personas —entre ellas dos funcionarios de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey y varios pasajeros— fueron trasladadas de urgencia a hospitales cercanos.

El accidente obligó al cierre del aeropuerto LaGuardia hasta el lunes a las 14:00. Además, más de 400 vuelos han sido cancelados. En condiciones normales, esta terminal, ubicada en el distrito de Queens, opera cerca de 900 vuelos diarios entre llegadas y salidas.

open image in gallery El avión CRJ-900 de Air Canada Express quedó detenido en la pista tras el accidente ( Reuters )

Según datos de FlightRadar24, el avión CRJ-900, procedente de Montreal y que arribó poco después de las 23:00 (hora local), con 76 pasajeros y tripulantes a bordo, se estrelló contra el camión a una velocidad aproximada de 38 km/h.

Por su parte, NBC Nueva York informó que dos agentes de la Policía de la Autoridad Portuaria —un sargento y un oficial— fueron trasladados a hospitales tras sufrir fracturas. Ambos se encuentran estables.

Además, una azafata fue expulsada de su asiento “por la parte delantera” del avión, aunque logró sobrevivir, según reportó The New York Post, mientras que más de una docena de personas fueron trasladadas de urgencia a centros de salud cercanos con diversas lesiones.

Las unidades involucradas pertenecen a la Unidad de Bomberos y Rescate de Aeronaves del Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria, encargada de responder a emergencias aéreas.

De acuerdo con FlightRadar24, el camión se dirigía a otro punto del aeropuerto al momento del incidente. El audio de la torre de control indica que tenía autorización para cruzar la pista; sin embargo, segundos después, se escucha a un controlador ordenarle que se detenga.

open image in gallery Entre los heridos hay dos agentes de la Autoridad Portuaria, un sargento y un oficial, quienes fueron hospitalizados por fracturas ( AFP/Getty )

open image in gallery Entre los heridos hay dos agentes de la Autoridad Portuaria, un sargento y un oficial, quienes fueron hospitalizados por fracturas ( AP )

El otro incidente involucró un vuelo de United Airlines que abortó el despegue tras una alerta por presencia de hielo. Además, según CBS News, los pilotos reportaron un olor en la cabina, mientras que varios auxiliares de vuelo también manifestaron malestar por esa misma causa.

Por otra parte, imágenes difundidas por la aplicación Citizen muestran daños significativos en la parte delantera de la aeronave, que permanecía con la nariz elevada mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar. En ese momento, la zona de Nueva York había registrado fuertes lluvias previas al accidente. No obstante, aún no se ha confirmado si las condiciones meteorológicas influyeron en el incidente. La visibilidad era de aproximadamente tres millas.

Asimismo, el avión involucrado en el accidente era operado por Jazz, socio regional de Air Canada y parte de Chorus Aviation.

Según informó Jazz Aviation, a bordo viajaban 72 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación, y la aeronave se encontraba en fase de aterrizaje en la pista 4. De acuerdo con The New York Post, muchos de los pasajeros eran judíos ortodoxos de Nueva York.

open image in gallery Datos de FlightRadar ilustran el momento del aterrizaje del avión de Air Canada ( FlightRadar24 )

Según la página web de Air Canada, los aviones CRJ-900 operados por Jazz tienen capacidad para hasta 76 pasajeros.

Por su parte, la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey informó en un comunicado que, aproximadamente a las 23:40 del domingo, un vuelo de Jazz Aviation —que operaba en nombre de Air Canada— se vio involucrado en un incidente en la pista 4 del aeropuerto LaGuardia. Según precisó, la aeronave chocó contra un vehículo de rescate y extinción de incendios que respondía a otra emergencia.

Asimismo, se indicó que el presidente y el director ejecutivo del Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria se encontraban en el lugar de los hechos.

Por otra parte, el sitio web de LaGuardia mostraba que los vuelos entrantes estaban siendo desviados a otros aeropuertos o regresaban a sus puntos de origen.

El Departamento de Bomberos de Nueva York confirmó que respondió a un incidente que involucró a un avión y a un vehículo en la pista del aeropuerto, aunque no ofreció más detalles.

open image in gallery Al menos 400 vuelos fueron cancelados tras el accidente en el aeropuerto ( AP )

El incidente está siendo investigado por la Junta Nacional de Seguridad del Transporte.

En ese contexto, el sistema de notificación de emergencias de la ciudad de Nueva York advirtió que el público podría enfrentar cancelaciones de vuelos, cierres de carreteras, retrasos en el tráfico y una fuerte presencia de personal de emergencia en las inmediaciones del aeropuerto.

Inicialmente, las autoridades señalaron que el aeropuerto permanecería cerrado al menos hasta las 14:00. Sin embargo, la Administración Federal de Aviación (FAA) indicó que el cierre respondía a una emergencia y advirtió sobre una alta probabilidad de que la medida se extendiera.

Por su parte, la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey informó que el aeropuerto LaGuardia atendió a más de 30 millones de pasajeros en 2025 y que en sus instalaciones operan numerosas aerolíneas estadounidenses.

Traducción de Leticia Zampedri