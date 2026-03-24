Colombia atiende a heridos de accidente aéreo que abre debate sobre estado de avión donado por EEUU

Manuel López acudió el martes al Hospital Militar Central de Bogotá en busca de su primo Antonio López, uno de los sobrevivientes del fatal accidente aéreo que dejó al menos 66 personas muertas pertenecientes a las fuerzas militares colombianas.

En medio de la incertidumbre por su estado de salud, López dijo a la prensa que decidió buscar a su familiar en el hospital de la capital colombiana sin certeza de su paradero. Aseguró que la familia recibió información de que estaba vivo, pero no el detalle de dónde está siendo atendido, dado que los 57 militares heridos fueron trasladados a centros médicos de Bogotá y Florencia, en la región amazónica.

La víspera un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se estrelló en Puerto Leguízamo, un poblado ubicado en la Amazonía colombiana, poco después de despegar. Pretendía transportar a los militares a otra población del mismo departamento de Putumayo cuando se precipitó a tierra.

A bordo del avión se encontraban 128 personas, entre tripulantes y pasajeros del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, informó el Ministerio de Defensa.

Las autoridades aún investigan la causa del siniestro y han dicho que no hay indicios de que se haya tratado de un ataque de grupos ilegales.

El accidente, uno de los más graves registrados en el país en las últimas décadas, revivió un debate sobre el estado de la flota aérea colombiana.

El presidente Gustavo Petro, el primero de tendencia izquierdista en gobernar el país, ha cuestionado que gobiernos anteriores permitieran operar un avión “tan viejo” e insistió en la necesidad de renovar la flota.

Petro ha dicho que el Hércules C-130 fue comprado a Estados Unidos y luego que fue donado.

“Un ejército no puede defender ni a su pueblo con regalos chatarra. Lo que no les sirve nos los regalan y sale más costoso el regalo que comprarlo nuevo”, aseguró Petro en la red social X.

Estados Unidos informó en 2020 sobre la donación de un Hércules C-130 a la Fuerza Aérea de Colombia en el marco del programa de donación de artículos de defensa excedentes, según la revista oficial del Departamento de Estado estadounidense. Explicó entonces que Colombia adaptaría la aeronave a sus necesidades.

En 2021 Colombia informó la recepción de otras dos aeronaves Hércules C-130 provenientes de Estados Unidos que apoyarían operaciones de ayuda humanitaria, transporte de personal y misiones relacionadas con la seguridad.

El expresidente Iván Duque (2018-2022) defendió el martes en X la donación que recibió su gobierno de Estados Unidos e indicó que ese tipo de aeronaves “siguen operando con el mismo modelo en 50 países” y exhortó a Petro a que investigue si hay una conexión entre el “peso del avión al despegar y el tamaño de la pista”.

Las autoridades locales de Puerto Leguízamo, donde ocurrió el accidente, han llamado la atención sobre las malas condiciones del aeropuerto, vital para la población a la que sólo se puede acceder vía aérea o fluvial.

El último mantenimiento divulgado públicamente de la aeronave accidentada de matrícula FAC 1016 fue reportado por la institución en 2023, especificando el desmonte de su estructura, motores y una reparación de sus componentes.