El número de muertos por una explosión de metano en un túnel de una central hidroeléctrica en el Himalaya de India aumentó a 20, mientras que cinco trabajadores seguían atrapados dos días después del derrumbe.

La cifra de víctimas se actualizó luego de que los equipos de rescate recuperaran más cuerpos del túnel en construcción entre Samardung y Jholungey, en el distrito de Namchi, en el estado de Sikkim. En el momento de la explosión, ocurrida la tarde del lunes, 27 hombres trabajaban en el lugar.

Como dos trabajadores lograron escapar poco después de la explosión, el jefe de gobierno estatal, Prem Singh Tamang, informó que otras cinco personas continuaban desaparecidas.

Sikkim es un pequeño estado montañoso del noreste de India que limita con Nepal, Bután y China.

El túnel colapsado forma parte del proyecto hidroeléctrico Teesta Etapa VI, operado por la Corporación Nacional de Energía Hidroeléctrica, una empresa estatal.

La compañía indicó que una presunta acumulación de metano atrapado en estratos rocosos provocó la explosión, que liberó humo y gases tóxicos, por lo que los protocolos de emergencia se activaron de inmediato.

La acumulación natural de metano en las rocas es uno de los principales riesgos en la construcción de túneles, ya que este gas es inodoro, desplaza el oxígeno y es altamente inflamable.

Las autoridades señalaron que la elevada concentración de metano dentro del túnel seguía dificultando las labores de búsqueda y rescate. Los equipos trabajaban con equipos de respiración autónoma tras detectar niveles tóxicos del gas.

Personal de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres se prepara para una operación de rescate en el lugar del colapso de un túnel, en la localidad de Samardung, a unos 40 kilómetros de Gangtok, en el estado de Sikkim ( AP )

La mayoría de las víctimas eran trabajadores migrantes provenientes de otros estados de India. Es habitual que los grandes proyectos de infraestructura contraten mano de obra de las regiones más pobres del norte y el este del país.

De las 13 víctimas identificadas hasta el momento, nueve eran del distrito de Jalpaiguri y dos de Alipurduar, ambos en el estado de Bengala Occidental. Las otras dos procedían de Punjab y de Sikkim.

Tamang anunció la creación de un equipo especial de investigación para determinar la causa de la explosión. También señaló que se trata del peor accidente de este tipo en India desde el colapso de un túnel carretero en Silkyara, en el estado norteño de Uttarakhand, en noviembre de 2023. En ese incidente, 41 trabajadores quedaron atrapados durante 17 días antes de ser rescatados con vida.

El gobierno de Sikkim anunció una indemnización de unos 4.650 dólares para los familiares de cada víctima. Por su parte, el primer ministro Narendra Modi informó que el Gobierno entregará alrededor de 2.325 dólares a cada familia afectada y unos 580 dólares a cada persona herida.

En una publicación en X, Modi lamentó las muertes y expresó sus deseos de una pronta recuperación para los heridos.

"Extiendo mi más sentido pésame a las familias afectadas", escribió. "Rezo para que los heridos se recuperen lo antes posible".

La policía del distrito de Jalpaiguri informó que coordinaba el traslado de los familiares de los trabajadores fallecidos hasta el lugar del accidente.

El proyecto Teesta forma parte de una serie de centrales hidroeléctricas construidas a lo largo del río del mismo nombre, que nace en el Himalaya, atraviesa Sikkim y desemboca en Bengala Occidental. Estas obras son clave para los planes de India de ampliar la generación de energía renovable, aunque la geología de la región es inestable y propensa a deslizamientos de tierra y terremotos, lo que aumenta los riesgos durante la construcción.

En octubre de 2023, el desbordamiento de un lago glaciar en las montañas provocó una avalancha de agua por el río Teesta, destruyó una presa en Chungthang y dejó al menos 40 muertos.

Los científicos advierten que, a medida que aumenta la temperatura del planeta y retroceden los glaciares del Himalaya, también crecen los riesgos de desarrollar proyectos de infraestructura a gran escala en estas montañas.

Traducción de Leticia Zampedri