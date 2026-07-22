Gas tóxico frena el rescate de 13 trabajadores atrapados en túnel hidroeléctrico en India

El gas tóxico impidió que los rescatistas llegaran a 13 trabajadores atrapados en un túnel hidroeléctrico derrumbado en India el miércoles, dos días después de que una explosión de gas mató a 12 operarios.

La explosión, provocada por una acumulación de gas metano, arrasó el lunes el túnel del Proyecto Hidroeléctrico Teesta, de 500 megavatios, en el estado nororiental de Sikkim, en el Himalaya. Las autoridades han recuperado los cuerpos de 12 trabajadores que murieron dentro del túnel, a unos 40 kilómetros (25 millas) al sur de la capital estatal, Gangtok.

Los rescatistas, con aparatos de respiración especializados y equipos de visión nocturna, tenían dificultades para ingresar al túnel debido al gas y a una acumulación de agua, explicó la funcionaria administrativa Anupama Tamling.

La cuenca del río Teesta, donde se construye el proyecto hidroeléctrico, está en una región con actividad sísmica, marcada por formaciones rocosas jóvenes y frágiles, llenas de fracturas y bolsas subterráneas que pueden atrapar gases antiguos. La fragilidad de las montañas, la actividad sísmica y las condiciones subterráneas impredecibles hacen que los proyectos de túneles sean especialmente peligrosos en la región, según expertos.

En febrero, una explosión en una mina de carbón del vecino estado de Meghalaya mató a 18 trabajadores. Un tramo de túnel se derrumbó en 2023 en el estado norteño de Uttarakhand, y dejó atrapados a 41 trabajadores durante 17 días antes de que fueran rescatados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.