Al menos 10 muertos en India en un derrumbe en túnel de un proyecto hidroeléctrico del Himalaya

Al menos 10 personas murieron y otras 17 siguen desaparecidas después de que una presunta explosión de gas provocara un derrumbe dentro de un túnel en construcción en un proyecto hidroeléctrico en el estado himalayo nororiental de Sikkim, en India, cerca de la frontera con China, informaron funcionarios el martes.

La explosión sacudió el túnel el lunes en la aldea de Samardung, unos 40 kilómetros (25 millas) de la capital estatal, Gangtok, donde varios trabajadores realizaban labores de construcción en el proyecto hidroeléctrico Teesta, de 500 megavatios, declaró a los reporteros Anupama Tamling, una funcionaria civil de la zona. Tamling agregó que los sobrevivientes que lograron escapar contaron a las autoridades que escucharon una fuerte explosión antes de que los escombros se precipitaran dentro del túnel, atrapando a decenas de personas.

A medida que se difundían las noticias del accidente, seis funcionarios de la Corporación Nacional de Energía Hidroeléctrica (NHPC, por sus siglas en inglés), de propiedad estatal y encargada de construir el proyecto, ingresaron al túnel para ayudar en las labores de rescate, pero también quedaron atrapados, indicaron las autoridades.

“Hasta ahora hemos recuperado 10 cuerpos y se teme que otras 17 personas estén atrapadas”, dijo a los reporteros el jefe de la policía local, Sonam Dolma.

Los equipos de rescate, incluida la Fuerza Nacional de Respuesta ante Desastres (NDRF, por sus siglas en inglés), han tenido dificultades para llegar a las personas atrapadas debido a las condiciones peligrosas dentro del túnel, donde se han acumulado gases tóxicos.

“Encontramos gases tóxicos como metano, monóxido de carbono y sulfuro de hidrógeno dentro del túnel”, indicó a la prensa en el lugar el funcionario de la NDRF Nitin Kumar. Los rescatistas utilizaban equipos de respiración especializados para buscar sobrevivientes en medio de condiciones de aire peligrosas.

Los accidentes de construcción no son poco comunes en India, donde el rápido crecimiento de la infraestructura a menudo choca con una geología frágil, fallas en la construcción, clima extremo y estándares de seguridad.

En la región del Himalaya, las montañas frágiles, la actividad sísmica y las condiciones subterráneas impredecibles hacen que los proyectos de túneles sean especialmente riesgosos. En 2023, se derrumbó una sección de un túnel en el estado norteño de Uttarakhand, atrapando a 41 trabajadores durante 17 días antes de que fueran rescatados.

Expertos señalan que la cuenca del río Teesta, donde se construye el proyecto hidroeléctrico, se encuentra en una región sísmicamente activa, marcada por formaciones rocosas jóvenes y frágiles, llenas de fracturas y bolsas subterráneas que pueden atrapar gases antiguos.

El doctor Devesh Walia, profesor de geología en la Universidad North-Eastern Hill, en el vecino estado de Meghalaya, afirmó que la zona contiene formaciones rocosas relativamente jóvenes, algunas asociadas con estratos que contienen carbón.

“Es muy posible que el metano, junto con otros gases, se haya acumulado bajo tierra y haya podido desencadenar una explosión”, dijo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.