Rubio dice a líderes de ASEAN que exigencias de Irán sobre Ormuz sentarían un precedente peligroso

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió el miércoles que la exigencia de Irán de controlar y cobrar peajes en el estrecho de Ormuz amenazaría la economía mundial y el principio de la libertad de navegación, incluso en Asia.

Rubio habló al inicio de una reunión anual en la capital filipina, Manila, con sus homólogos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, quienes han expresado alarma por el resurgimiento de la guerra en Oriente Medio, que ha golpeado a su región. Pese a la preocupación de Washington por la guerra en Oriente Medio, Rubio aseguró que “estamos con la ASEAN al 100%”.

“Si creamos un precedente en Oriente Medio en el que un Estado nación pueda decidir que va a controlar una vía navegable internacional, cobrar un peaje y, si no se lo pagas, volar tus barcos, habremos creado un precedente muy peligroso que se repetirá en otras partes del mundo, incluida esta región”, afirmó Rubio.

Rubio también se reunió con los otros ministros de la alianza Quad, integrada por Estados Unidos, Australia, India y Japón, donde debatieron prioridades compartidas sobre tecnología, asistencia humanitaria y respuesta a emergencias, así como la seguridad marítima y transnacional.

Emitieron una declaración conjunta en la que reafirmaron su compromiso con sus iniciativas de seguridad marítima, que buscan contrarrestar la creciente influencia de China en la región.

"Estamos unidos en nuestra convicción de que la paz y la estabilidad en el ámbito marítimo del Indopacífico sustentan la seguridad y la prosperidad de la región”, señalaron los líderes en un comunicado.

Rubio añadió en una publicación en X que “el Quad sigue siendo una prioridad, y volveremos a reunirnos más adelante este año”.

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado repetidamente las acciones cada vez más agresivas de China en el mar de China Meridional, en perjuicio de países más pequeños con reclamaciones territoriales rivales como Filipinas, el aliado más antiguo de Washington en Asia con un tratado.

Las disputas territoriales, que también implican a Taiwán y los miembros de la ASEAN Vietnam, Malasia y Brunéi, ocupan un lugar destacado en la agenda de tres días de conversaciones que comenzaron el martes en Manila.

Rubio se reunió más tarde con su homólogo indio, el ministro de Asuntos Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, con quien abordó tanto asuntos regionales como la guerra con Irán, según un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, además de un acuerdo comercial aún no concluido para reducir los aranceles de Trump sobre los productos indios.

“El secretario y el ministro Jaishankar coincidieron en la importancia de finalizar el acuerdo comercial provisional, que está casi completo”, indicó el portavoz Tommy Pigott.

Rubio tenía previsto reunirse por separado con el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, al margen de la cumbre, celebrada en un complejo de convenciones fuertemente resguardado junto a la bahía de Manila.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.