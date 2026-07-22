España se prepara para una ola de calor mientras alerta a destinos turísticos de temperaturas récord

España se prepara para afrontar su tercera ola de calor brutal en un verano que ya está batiendo récords. Se prevé que las temperaturas alcancen máximas de hasta 47 °C.

La agencia meteorológica española AEMET advirtió que se espera que la ola de calor dure toda la semana, ya que las temperaturas se acercan al récord histórico de España de 47,6 °C alcanzado hace cinco años.

Las zonas más afectadas incluirán gran parte del interior sureste del país, lo que elevará el peligro de incendios forestales a niveles extremos.

open image in gallery Esta semana, algunas zonas de España tendrán temperaturas más altas que el norte de África. El mapa muestra las temperaturas previstas para el jueves por la tarde, sobre las 4 p. m. ( Windy.com )

Se prevé que Málaga, un destino turístico muy popular, alcance los 45 °C, mientras que en algunas zonas del sur de España se esperan máximas de hasta 44 °C y en Cataluña de hasta 42 °C.

La ola de calor está causada por una “cúpula de calor”, en la que el aire caliente y seco se desplaza hacia el norte desde algunas zonas de África, incluido el desierto del Sahara, creando lo que Severe Weather Europe (SWE) denominó un “horno atmosférico implacable”.

SWE sugiere que podría ser una de las “anomalías térmicas de principios de verano más intensas y peligrosas de la historia reciente”.

AEMET catalogó el riesgo de incendios forestales en el país como “extremo” durante gran parte del resto de la semana.

open image in gallery Los bomberos combaten un incendio forestal en el municipio de Ores después de que las temperaturas superaran los 40 °C ( Reuters )

open image in gallery Un árbol arde durante el incendio forestal de La Mierla, en Albendiego (Guadalajara) ( Reuters )

La agencia también advirtió de la posibilidad de tormentas secas en las zonas montañosas del este de España.

Según la AEMET, entre ellas se incluyen “el tercio sureste, el valle del Guadalquivir, el valle del Ebro, las depresiones del noreste, los valles de los Pirineos y el interior de Mallorca hasta el jueves”.

España ya se enfrenta a devastadores incendios forestales que, solo el lunes, arrasaron más de 26.000 hectáreas de terreno y obligaron a evacuar a más de 1.000 personas. El martes, los bomberos lucharon contra un gran incendio al norte de Madrid.

Al menos 13 personas murieron cerca de Bedar, en la provincia de Almería, en uno de los incendios más mortíferos del país en décadas.

España es el país de la Unión Europea más afectado por los incendios este año. Según el servicio de vigilancia de incendios forestales Copernicus de la UE, en 2026 se quemaron 104.423 hectáreas en España, en comparación con las 41.781 hectáreas de Francia.

Esto se produce tras una temporada de incendios excepcionalmente destructiva el verano pasado, cuando España registró 354.747 hectáreas quemadas y 63 grandes incendios forestales, la mayor superficie anual quemada de la última década.

El ministro regional de Sanidad, Antonio Sanz, advirtió a la población que se tome muy en serio la situación y declaró que se produjeron “casi 1.300 urgencias debidas a enfermedades relacionadas con el calor”.

open image in gallery Se observa el humo de un incendio forestal cerca de la localidad de Albendiego, en la provincia de Guadalajara, al norte de Madrid ( AFP/Getty )

“Quiero recalcar la necesidad de precaución, concientización, prevención y responsabilidad por parte de los ciudadanos”.

El Instituto de Salud Carlos III del país informó que al menos 1.028 personas murieron por problemas relacionados con el calor durante la ola de calor de junio, antes de que una segunda ola azotara el país a principios de este mes.

La temperatura más alta registrada en España fue de 47,6 °C en la cuenca del Guadalquivir, en La Rambla, Córdoba, el 14 de agosto de 2021. La temperatura más alta de Europa se registró ese mismo mes en Siracusa, Sicilia, Italia, con 48,8 °C.

Europa sufrió temperaturas sofocantes este año, y Francia registró su temperatura más alta de la historia, con 43,8 °C.

Traducción de Olivia Gorsin