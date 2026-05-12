Cinco de los ocho casos sospechosos de hantavirus vinculados al crucero MV Hondius ya fueron confirmados, según informó este jueves la Organización Mundial de la Salud durante una rueda de prensa.

El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que el riesgo para la salud pública sigue siendo bajo. Sin embargo, advirtió que la OMS ya recibió reportes sobre otros posibles pacientes y señaló que podrían aparecer más casos debido al período de incubación del virus.

Mientras tanto, varios países intensificaron las tareas de rastreo para evitar una mayor propagación. Las autoridades buscan identificar tanto a las personas que desembarcaron antes de que se detectara el virus como a quienes mantuvieron contacto estrecho con ellas posteriormente.

Puede seguir aquí nuestra cobertura en vivo sobre el brote de hantavirus.

open image in gallery Cinco de los ocho casos sospechosos vinculados al barco ya fueron confirmados ( AFP/Getty )

Hasta el momento, tres personas murieron a bordo del MV Hondius: una pareja holandesa y un ciudadano alemán.

Además, ocho personas —entre ellas un ciudadano suizo— fueron consideradas casos sospechosos de hantavirus, una enfermedad que suele transmitirse por roedores y que, en raras ocasiones, también puede pasar de una persona a otra, según la OMS. Este jueves, las autoridades confirmaron cinco de esos contagios.

Mientras tanto, crece la preocupación por una posible propagación internacional del virus, ya que pasajeros de al menos 12 países desembarcaron el 24 de abril en la isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, durante una escala del crucero.

Argentina

El MV Hondius zarpó el 1 de abril desde Ushuaia, en el sur de Argentina, con un ciudadano argentino entre los pasajeros.

Según informó el Ministerio de Salud, el país registró 101 casos de hantavirus desde junio de 2025, una cifra que prácticamente duplica la del mismo período del año anterior.

Aunque el origen del brote todavía no fue confirmado, las autoridades argentinas investigan si las infecciones comenzaron en el país. Por ahora, la principal hipótesis apunta a que una pareja holandesa contrajo la enfermedad durante una excursión de observación de aves en Ushuaia.

Mientras avanzan las investigaciones, el Ministerio de Salud anunció que realizará tareas de captura y análisis de roedores en la zona de Ushuaia.

Cabo Verde

Las autoridades de Cabo Verde negaron el permiso para que el MV Hondius atracara en el archipiélago de África occidental, por lo que el crucero permaneció fondeado frente a la costa durante varios días.

Más tarde, el 6 de mayo, la embarcación partió rumbo a las Islas Canarias. Sin embargo, el gobierno regional también anunció que no permitirá su ingreso a puerto.

Países Bajos

El MV Hondius navega bajo bandera neerlandesa, por lo que el gobierno de Países Bajos coordina la asistencia para las personas a bordo, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores.

En total, 13 ciudadanos neerlandeses viajaban en el barco: ocho pasajeros y cinco integrantes de la tripulación.

Además, entre los tres fallecidos registrados hasta ahora figura un matrimonio neerlandés. La mujer dio positivo por hantavirus y murió en Sudáfrica.

Por otro lado, el jueves una mujer neerlandesa fue hospitalizada en Ámsterdam tras presentar posibles síntomas de hantavirus, informó el Ministerio de Salud del país.

La cadena RTL señaló que la paciente trabajaba como azafata para la aerolínea KLM y que había estado en contacto con una mujer que murió por hantavirus en Johannesburgo.

open image in gallery Martin Anstee, paciente británico con hantavirus, fue trasladado desde el MV Hondius a Países Bajos. ( Facebook )

Reino Unido

Oceanwide Expeditions, la empresa operadora del crucero, informó que entre los pasajeros viajaban 19 ciudadanos británicos, además de cuatro miembros de la tripulación del Reino Unido.

Según la Organización Mundial de la Salud, un pasajero británico con fiebre alta y síntomas de neumonía fue evacuado a Sudáfrica el 27 de abril. Más tarde, dio positivo por hantavirus y permanece en cuidados intensivos.

Además, otro ciudadano británico, Martin Anstee, estuvo entre las personas evacuadas el miércoles. El guía de expediciones, uno de los dos pacientes hospitalizados en Países Bajos, declaró a Sky News que se encontraba “bien”, aunque aclaró que “todavía quedan muchas pruebas por hacer”.

Por otro lado, otras dos personas permanecen en autoaislamiento en el Reino Unido después de haber desembarcado del barco en Santa Elena.

Estados Unidos

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos informaron que siguen de cerca la situación y aseguraron que, por ahora, el riesgo para la población estadounidense es extremadamente bajo.

Además, el Departamento de Salud Pública de Georgia monitorea a dos residentes asintomáticos que regresaron a sus hogares después de desembarcar del crucero.

Por separado, el Departamento de Servicios de Salud de Arizona señaló en un comunicado enviado por correo electrónico que también supervisa a un residente que viajó en el barco y no presenta síntomas.

Asimismo, el New York Times informó que las autoridades de California vigilan a un número no especificado de residentes que también estuvieron a bordo de la embarcación.

open image in gallery El bloguero de viajes estadounidense Jake Rosmarin publicó en Instagram desde el crucero ( @jakerosmarin/Instagram )

Dinamarca

Las autoridades sanitarias de Dinamarca informaron que un ciudadano danés que viajaba a bordo del MV Hondius ya regresó al país y recibió la recomendación de mantenerse en aislamiento voluntario como medida preventiva.

Según explicaron, el riesgo de contagio se considera bajo, ya que la persona no tuvo contacto estrecho con los pasajeros que posteriormente enfermaron.

Alemania

Según los reportes, ocho ciudadanos alemanes viajaban a bordo del MV Hondius, entre ellos un integrante de la tripulación.

Además, una de las personas fallecidas en el barco era de nacionalidad alemana.

Por otro lado, otra pasajera asintomática fue evacuada el miércoles. La clínica universitaria de Düsseldorf, donde permanece internada, informó que no se trata de un caso confirmado de hantavirus, sino de un contacto estrecho que actualmente está bajo evaluación y sometido a pruebas.

open image in gallery Médicos trasladan a un paciente evacuado del crucero MV Hondius con sospecha de infección por hantavirus, en Ámsterdam, Países Bajos ( AP )

Filipinas

Entre los integrantes de la tripulación del MV Hondius hay 38 ciudadanos filipinos.

Hasta el momento, Filipinas no registra casos de hantavirus vinculados al crucero y las autoridades sanitarias insisten en que el riesgo para el país sigue siendo “extremadamente bajo”.

Singapur

La Agencia de Enfermedades Transmisibles de Singapur informó este jueves que aisló y mantiene bajo monitoreo a dos residentes de la ciudad-estado que viajaron a bordo del MV Hondius.

“Los resultados de sus pruebas aún están pendientes”, señaló el organismo en un comunicado. Además, precisó que uno de los pacientes presenta secreción nasal, aunque se encuentra en buen estado general, mientras que el otro permanece asintomático. “El riesgo para la población general de Singapur sigue siendo bajo”, añadió la agencia.

Las autoridades recibieron a comienzos de esta semana la notificación de que ambos residentes, de 67 y 65 años, habían partido desde Ushuaia a bordo del crucero.

Sudáfrica

Una mujer neerlandesa que murió en Sudáfrica había llegado en avión desde Santa Elena, después de desembarcar del MV Hondius.

Según la OMS, su estado de salud se deterioró durante el vuelo hacia Johannesburgo. Además, medios sudafricanos informaron que la mujer se desplomó en el aeropuerto internacional OR Tambo.

Más tarde, las autoridades confirmaron que estaba infectada con hantavirus. A partir de ese caso, los servicios sanitarios sudafricanos identificaron a 62 personas que mantuvieron contacto con ella, según informó el gobierno.

open image in gallery Esta imagen aérea muestra una vista general del crucero MV Hondius detenido frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde ( AFP/Getty )

España

Se espera que el MV Hondius, con casi 150 personas a bordo, llegue el sábado a Tenerife, en las Islas Canarias.

Una vez allí, y siempre que continúen sin síntomas, los pasajeros extranjeros serán repatriados a sus países de origen. En cambio, los 14 ciudadanos españoles permanecerán en cuarentena en un hospital militar de Madrid.

Suiza

En Suiza, una persona hospitalizada desde el lunes permanece estable, aunque presenta síntomas compatibles con hantavirus, entre ellos fiebre baja, dolores corporales y tos, según informó el centro médico.

Además, el paciente dio positivo para la cepa Andes. Su esposa no desarrolló síntomas, pero permanece en autoaislamiento como medida preventiva.

Francia

El ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, informó que un ciudadano francés mantuvo contacto con una persona que enfermó, aunque por el momento no presenta síntomas.

Traducción de Leticia Zampedri