Irán permite salir del país a dos franceses que tuvo detenidos, dice Macron

Irán ha permitido la salida del país de dos frances que estuvieron detenidos, anunció el martes el presidente francés Emmanuel Macron. Desde su liberación en noviembre, estaban refugiados en instalaciones diplomáticas francesas.

Cécile Kohler y Jacques Paris “están libres y en ruta hacia territorio francés, tras tres años y medio de detención en Irán”, escribió Macron en X. Se espera que lleguen el miércoles a Francia, informó la oficina de Macron.

La luz verde para que salieran de Irán, largamente buscada por Francia, indica cómo Teherán está diferenciando entre naciones, tratando a algunas favorablemente y a otras como enemigas, en el contexto de la actual guerra. Macron se ha distanciado del conflicto, afirmando que su país no fue consultado con antelación sobre los ataques de Estados Unidos e Israel y no quería la guerra.

Macron agradeció a Omán por desempeñar un papel de mediación en la liberación de Kohler y Paris. “Es un alivio para todos nosotros y, obviamente, para sus familias”, escribió Macron.

La oficina de Macron dijo que los dos ciudadanos franceses salieron de Irán por carretera “sin ninguna coordinación especial con las fuerzas estadounidenses e israelíes” que operan en la región, mientras ataques aéreos alcanzaban el martes dos puentes y una estación de tren en Irán.

La agencia estatal iraní IRNA informó el martes que Irán había alcanzado un acuerdo con Francia para la liberación de ambos franceses a cambio de la ciudadana iraní Mahdieh Esfandiari. Teherán ha estado presionando desde el año pasado para la liberación de Esfandiari, quien fue condenada en Francia por cargos de incitación al terrorismo por comentarios que hizo sobre los ataques del 7 de octubre de 2023, liderados por Hamás, contra Israel.

Sin embargo, la oficina de Macron negó que existiera tal acuerdo sobre un canje de prisioneros, subrayando que los procedimientos judiciales en Francia no han terminado en el caso de Esfandiari y que ella ha apelado su condena. No se proporcionaron detalles sobre negociaciones con Irán.

Macron fue el primer líder occidental en hablar con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, tras el estallido de la guerra, con una llamada telefónica el 8 de marzo. Desde entonces, los líderes hablaron nuevamente dos veces por teléfono, y Macron instó a que se permitiera a los dos ciudadanos franceses regresar a Francia lo antes posible.

Las autoridades iraníes liberaron a Kohler y Paris de prisión en noviembre, pero no les permitieron salir del país. Habían estado retenidos durante más de tres años en detención bajo acusaciones de espionaje, que según París, carecían de fundamento.

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, dijo que habló por teléfono con Kohler y Paris, quienes “expresaron su emoción y su alegría por pronto reunirse con su país y sus seres queridos”, en una publicación en X. “Están definitivamente LIBRES”, escribió, expresando gratitud por el embajador de Francia y el personal en Teherán que les ayudaron a mantenerse a salvo “en condiciones muy difíciles”.

Kohler y Paris fueron arrestados en mayo de 2022 mientras visitaban Irán. Francia denunció su detención como “injustificada e infundada”.

Naciones occidentales han acusado a Irán de usar a prisioneros extranjeros como fichas de negociación, una acusación que Teherán rechaza.

En septiembre, el ministro de Exteriores de Irán dijo que los dos países estaban cerca de un canje de prisioneros que involucraba a Esfandiari.

Ese mismo mes, Francia retiró su caso ante la Corte Internacional de Justicia contra Irán por violar el derecho a la protección consular de Kohler y Paris. Francia ha acusado a Irán de retener a Kohler y Paris arbitrariamente, denunciando “una política de rehenes”. La CIJ dijo que Francia solicitó “la discontinuación del procedimiento”.

Un tribunal de París en febrero condenó a Esfandiari por incitación al terrorismo y la sentenció a un año de prisión con una pena adicional suspendida de tres años, junto con una prohibición permanente de ingresar a territorio francés. Fue liberada en espera de la apelación, dijeron las autoridades francesas.

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Fatma Khaled en El Cairo, Egipto, contribuyó a la historia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.