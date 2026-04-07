Una explosión masiva bajo el Puente de las Américas dejó un muerto y dos heridos, y obligó a cerrar temporalmente este paso clave sobre el Canal de Panamá.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron una gran columna de humo y llamas que envolvió parte de la estructura luego de que un camión cisterna explotó en la zona de La Boca, justo debajo del puente de 1.646 metros de longitud.

Tras el estallido, el lugar quedó envuelto en el caos: automóviles y autobuses aceleraron para alejarse del sitio y evitar el fuego.

Según informó el Cuerpo de Bomberos de Panamá, más de 75 bomberos y 45 vehículos se desplegaron para controlar el incendio.

open image in gallery Bomberos panameños combaten un incendio provocado por la explosión de un camión cisterna bajo el Puente de las Américas ( Panama Firefighting Department/A )

Un trabajador, que presuntamente se encontraba cerca del camión cisterna, murió en el incendio, informó el jefe del Cuerpo de Bomberos, Víctor Álvarez, durante una conferencia de prensa. Además, dos bomberos sufrieron heridas leves.

“Las investigaciones apenas comienzan”, señaló. “Sería prematuro e irresponsable de nuestra parte especular sobre las causas de este incidente en este momento”.

Mientras tanto, el corredor logístico reabrió a las 5:00 a. m. (hora del Este), después de que la Autoridad del Canal de Panamá, en coordinación con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), ordenó el cierre temporal del puente.

En un comunicado, la entidad explicó que, tras la emergencia que obligó a cerrar el Puente de las Américas, el corredor logístico entre la carretera Brujas y el Puente Centenario reabrió el 7 de abril a las 5:00 a. m. (hora del Este). La medida buscó facilitar la movilidad de los residentes de Veracruz y Panamá Pacífico.

open image in gallery Un camión cisterna de combustible explotó bajo el puente ( Cuerpo de Bomberos de Panamá )

“Las operaciones en el Canal de Panamá continúan con normalidad. Reconocemos la labor del Cuerpo de Bomberos de Panamá y de las demás instituciones que respondieron a la emergencia.

“La Autoridad del Canal de Panamá expresa su solidaridad con los afectados”.

El Puente de las Américas cruza la entrada del Pacífico al Canal de Panamá, una ruta marítima clave para el transporte de mercancías que conecta el mar de Panamá con el océano Pacífico.

Mientras tanto, en medio de una crisis de combustible provocada por el cierre del estrecho de Ormuz en Irán, la administradora adjunta del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, dijo a CNN en marzo que la vía registró un “ligero aumento” en el tránsito de buques.

“Lo último que hemos observado es un ligero aumento en el número de tránsitos”, señala un comunicado del administrador al que tuvo acceso CNN. “Con los precios más altos del combustible, el Canal de Panamá se vuelve sin duda una ruta más conveniente, ya que es más corta”.

Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, por el Canal de Panamá —de unos 80 kilómetros de longitud— pasaron 2,3 millones de barriles diarios de petróleo crudo y productos derivados durante el primer semestre de 2025. Esta cifra representó un aumento frente a los dos millones de barriles diarios registrados el año anterior.

Traducción de Leticia Zampedri