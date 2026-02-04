Un niño de 13 años que nadó durante horas para conseguir ayuda después de que su familia fuera arrastrada mar adentro admitió que temía lo peor mientras se recuperaba en el hospital. “Pensé que estaban muertos”, expresó.

El maratón de natación de Austin Appelbee comenzó cuando una excursión en kayak y tabla de surf de remo por la bahía de Geographe, cerca de Quindalup, en el suroeste de Australia, se volvió peligrosa al arreciar el viento y las olas.

La familia de Perth —Austin, su madre Joanne (47), y sus hermanos Beau (12), y Grace (8)— fue empujada más lejos de la costa y finalmente quedó a la deriva a unos 14 km.

La extraordinaria historia de cómo la familia sobrevivió gracias a las cuatro horas que tardó Austin en nadar hasta la orilla ha recibido una enorme atención mediática en los días posteriores al incidente, ocurrido el viernes, y los líderes locales lo han aclamado como un “verdadero héroe”.

En una serie de entrevistas, Austin y su madre han relatado su terrible experiencia con todo lujo de detalles, y la Sra. Appelbee ha descrito la decisión de enviar al niño de 13 años a buscar ayuda como “una de las decisiones más difíciles que [ha] tenido que tomar en [su] vida”.

La Sra. Appelbee contó cómo había visto a su hijo desaparecer hacia el horizonte. “Sabía que era el más fuerte y que podía hacerlo”, declaró al noticiero australiano ABC.

“Yo nunca habría ido porque no podía dejar a los niños en el mar, así que tuve que enviar a alguien”, añadió.

Austin Appelbee dice que temió lo peor mientras se recuperaba en el hospital ( ABC )

Según las autoridades, Austin regresó a la orilla en el kayak de la familia, nadó durante unas dos horas con un chaleco salvavidas y se deshizo de él las dos últimas horas.

Austin explicó por qué había abandonado primero el kayak y luego el chaleco salvavidas, en declaraciones al periódico The West Australian: “Sabía que sería un largo camino, pero el kayak seguía llenándose de agua. Estaba luchando contra el mar embravecido, el kayak me tumbó un millón de veces, creí ver algo en el agua y me asusté mucho, pero seguía diciéndome que lo iba a conseguir”, continuó.

Luego, explicó que el chaleco salvavidas le dificultaba nadar, así que decidió que estaría mejor sin él. “Las olas eran enormes y no llevaba chaleco salvavidas”, relató.

“Solo me decía: 'De acuerdo, hoy no, hoy no, hoy no. Tengo que seguir adelante'. Estaba sin aliento, pero no notaba lo cansado que estaba”, dijo.

“No dejaba de pensar: 'sigue nadando, sigue nadando'. Por fin llegué a la orilla, toqué el fondo de la playa y me desplomé”, contó.

“Estaba pensando en mamá, Beau y Grace”, declaró a The Guardian, y añadió: “Cuando toqué el suelo pensé, ¿cómo estoy en tierra ahora mismo, es esto un sueño?”

Los equipos de rescate localizaron a la familia aferrada a unas tablas de surf de remo y la llevaron a tierra ( ABC )

Tras llegar a tierra, el adolescente, exhausto, corrió unos 2 km hasta su alojamiento para recoger el teléfono de su madre y llamar a los servicios de emergencia.

“Dije: 'Necesito helicópteros, necesito aviones, necesito barcos, mi familia está en el mar'. Estaba muy tranquilo”, recuerda sobre su conversación telefónica con los operadores de los servicios de emergencia.

Su llamada desencadenó un esfuerzo de rescate a gran escala en el que participaron la Policía Acuática de Australia Occidental, equipos de voluntarios y equipos de búsqueda aérea.

La policía confirmó que había recibido una llamada de emergencia sobre las 6:00 p. m. del viernes en la que se informaba de que una mujer y sus dos hijos habían sido arrastrados mar adentro en condiciones difíciles.

Poco después de comenzar la búsqueda, se hizo de noche.

“Nos mantuvimos positivos, cantando y bromeando”, dijo Joanne, y prosiguió: “Nos lo tomamos como un juego hasta que empezó a caer el sol, y fue entonces cuando el mar se puso muy picado, con olas muy grandes”.

“Cuando se puso el sol, pensé que algo había ido muy mal y temí que no lo hubiera logrado”, añadió, refiriéndose a Austin.

“Luego, a medida que oscurecía, pensé que no vendría nadie a salvarnos. Teníamos frío, temblábamos y Beau había perdido sensibilidad en las piernas”, detalló.

Captura de pantalla de ABC que muestra la playa de Quindalup donde Austin Appelbee, de 13 años, nadó durante cuatro horas a través de aguas agitadas para conseguir ayuda para su familia ( AFP/Getty )

Joanne dijo que empezó a prepararse para la posibilidad de que ninguno de ellos sobreviviera. “Era el final, definitivamente era el final”, recuerda haber pensado.

Finalmente, los equipos de rescate localizaron a la familia aferrada a unas tablas de remo y la llevaron a tierra. Joanne dijo que los tres habían estado varados en el mar entre ocho y 10 horas.

“No podemos elogiar lo suficiente las acciones de este chico de 13 años: su determinación y valentía acabaron salvando la vida de su madre y sus hermanos”, declaró el lunes el inspector de policía James Bradley en un comunicado, y explicó: “Este incidente nos recuerda que las condiciones oceánicas pueden cambiar rápidamente. Afortunadamente, las tres personas llevaban chalecos salvavidas, lo que contribuyó a su supervivencia”.

El primer ministro de Australia Occidental, Roger Cook, calificó a Austin de “auténtico héroe de Australia Occidental” y su hazaña de resistencia de “extraordinario acto de valentía”.

“La valentía de Austin va más allá de su edad; demostró un coraje, una resistencia y una determinación notables ante un peligro real. Felicidades, Austin, estamos muy orgullosos de lo que has hecho”, dijo.

Austin, por su parte, ha rechazado la etiqueta de héroe. “No pensé que fuera un héroe, simplemente hice lo que hice”, declaró a la BBC.

Un experto en supervivencia, Mike Tipton, declaró a The Washington Post que el nado de Austin hasta la orilla fue un “logro extraordinario” impulsado por la poderosa motivación de salvar a su familia.

“Debe de ser un nadador consumado, pero incluso así, el agua estaba lo bastante fría como para incapacitarlo sin un esfuerzo incansable. Le impulsaba claramente el deseo de salvar a su familia, lo cual es un factor común y crítico en este tipo de situaciones de supervivencia”, declaró.

Joanne dijo que había enviado a Austin a tierra porque no podía dejar a sus otros hijos ( ABC )

Austin dijo que tras llamar a los servicios de emergencia, unas “amables señoras de la playa” le habían dado comida antes de que “[se] desmayara”.

Fue trasladado al hospital Busselton Health Campus, donde se despertó sin saber qué le había ocurrido a su familia.

“Me di cuenta de que no estaban conmigo, y pensé que estaban muertos”, dijo, y agregó: “Tenía mucha culpa en mi corazón. Pensé: 'Oh no, no fui lo bastante rápido'”.

Poco después, Austin recibió la noticia de que la búsqueda había terminado y su familia estaba a salvo.

Más tarde, los médicos dijeron a Austin que la tensión sufrida por su cuerpo era comparable a la de correr dos maratones, y le dieron muletas para ayudar a sus piernas a recuperarse.

Joanne, Beau y Grace recibieron tratamiento para sus piernas hinchadas, ampollas, hematomas y una erupción causada por el contacto repetido con la tabla de surf de remo durante la terrible experiencia.

Joanne recuerda el momento en que se salvaron: “Les dije a todos: lo logramos, estamos vivos, y eso es lo más importante”. Asimismo, dijo a ABC: “Tengo tres bebés. Los tres sobrevivieron. Eso era lo único que importaba”.

Traducción de Sara Pignatiello