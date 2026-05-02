Estallan disturbios en Australia por la muerte de una niña indígena; lugareños agreden al sospechoso

Se desataron actos de violencia en una localidad remota del norte de Australia después de que la policía detuviera al sospechoso de haber asesinado a una niña indígena de cinco años.

Jefferson Lewis, de 47 años, fue detenido en la madrugada del jueves, hora local, en Alice Springs.

La niña, a quien su familia llamaba Kumanjayi Little Baby según las costumbres indígenas, fue dada por desaparecida desde su hogar en el centro de Australia en la tarde del sábado.

Las autoridades localizaron el cuerpo, que se cree que es el de la niña, poco antes del mediodía del jueves, a unos 5 km al sur de la escena original del crimen.

Según informes locales, una multitud atacó a Lewis al verlo en una comunidad local y lo golpeó hasta dejarlo inconsciente antes de que interviniera la policía.

La policía afirmó que desde hacía tiempo sospechaba que Lewis había recibido ayuda de personas de la comunidad antes de ser localizado en un campamento de la ciudad.

“El hecho de que pudiera aparecer en Alice Springs anoche solo nos confirma que estaba recibiendo apoyo de alguien”, declaró el comisionado de policía Martin Dole.

Y advirtió: “Mi mensaje para esas personas es: tengan cuidado, porque también vamos por ustedes”.

open image in gallery La situación en Alice Springs ha escalado hasta convertirse en disturbios, vehículos incendiados y daños materiales ( Reuters )

Cuando los agentes lo llevaron a un hospital local, cientos de residentes “enfurecidos” se congregaron en el lugar, gritaban que lo mataran y exigían “venganza”, según la ABC.

La situación escaló hasta convertirse en disturbios cuando la gente comenzó a lanzar piedras y botellas, a incendiar vehículos y a causar daños a la propiedad. La policía respondió con balas de goma y gas lacrimógeno para controlar a la multitud.

Varios agentes resultaron heridos en los disturbios.

Los disturbios continuaron al día siguiente y dejaron a su paso las calles llenas de escombros y rastros de saqueos en las inmediaciones. Las autoridades trasladaron posteriormente a Lewis a Darwin por su seguridad y para evitar más violencia.

open image in gallery Kumanjayi Little Baby desapareció de un campamento aborigen aislado cerca de Alice Springs ( Policía del Territorio del Norte )

La violencia estalló tras varios días de búsqueda de la niña, que había desaparecido de un asentamiento aborigen remoto cerca de Alice Springs.

Horas después de que se confirmara la muerte de la niña, al parecer Lewis fue visto deambulando cerca del asentamiento de Charles Creek, en el centro de Alice Springs.

“Los miembros de ese asentamiento decidieron aplicar justicia por mano propia a Jefferson y recibimos numerosas llamadas telefónicas en las que denunciaban que lo estaban agrediendo”, explicó Dole el viernes.

“Nuestros agentes de policía fueron atacados en ese momento, al igual que el equipo de St John Ambulance que acudió a prestar asistencia. Se enfrentaron a unas 200 personas, pero lograron salir de allí y llevar al Sr. Lewis al hospital”.

open image in gallery Varios agentes han resultado heridos en los disturbios ( Reuters )

Los videos grabados en las afueras del hospital de Alice Springs mostraban a los manifestantes exigiendo “payback”, es decir, una forma de castigo tradicional según el derecho aborigen de Australia Central.

Según los informes, la indignación dentro de la comunidad seguía siendo muy fuerte. “La sensación es que la policía está protegiendo a este tipo. Nos están disparando con balas de goma”, comentó Harley Myers, un hombre arrente de Alice Springs.

Y observó: “Es como si el sistema no nos defendiera y no nos dejara obtener nuestra propia venganza tradicional”.

“Estamos unidos porque esto nos duele a todos” —añadió— “porque ella solo tenía cinco años y le podría pasar a cualquiera de nuestros hijos. No quiero que eso le pase a ninguno de nuestros hijos por ningún motivo”.

No obstante, los líderes indígenas hicieron un llamado a la calma. “Mencionar la palabra ‘venganza’ en este contexto solo alimenta la violencia”, declaró a la BBC Michael Liddle, un hombre de la etnia Alyawarre y residente de Alice Springs.

open image in gallery Voluntarios de una remota localidad del norte se suman a la búsqueda de la niña de cinco años ( AAP )

“Aquí hay un sistema establecido: cuando hay una persona detenida, las normas occidentales son las que se aplican a esa persona”.

El abuelo de la niña también hizo un llamado a la calma el viernes. “Lo que pasó esta semana no es nuestra forma de actuar”, declaró Robin Granites, un anciano de la comunidad Yapa, en un comunicado.

También señaló: “Nuestros hijos son muy valiosos; por supuesto, nos sentimos enojados y heridos por lo que ha sucedido. Este hombre ha sido capturado, gracias a la acción de la comunidad, y ahora debemos dejar que la justicia siga su curso mientras nos tomamos el tiempo para llorar la pérdida de Kumanjayi Little Baby y apoyar a nuestra familia”.

El jueves, la madre de la niña, cuya identidad no fue revelada, declaró: “Va a ser muy difícil vivir el resto de nuestras vidas sin ti. Tu hermano y yo nos reuniremos contigo algún día”.

Dole alegó que era probable que se presentaran cargos contra Lewis en los próximos días.