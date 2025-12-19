El reciente tiroteo en Bondi Beach ha encendido un intenso debate en Australia sobre el estado actual de sus leyes de control de armas.

El ataque tuvo lugar el domingo, en el primer día de Janucá, cuando al menos 15 personas murieron durante una reunión de la comunidad judía, presuntamente asesinadas por un padre y su hijo.

Ante la gravedad de los hechos, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, convocó una reunión de emergencia del gabinete nacional con el objetivo de evaluar posibles modificaciones a la legislación vigente sobre armas de fuego.

Tras la reunión, todos los estados y territorios acordaron endurecer las leyes sobre armas. Entre las propuestas se incluye limitar la cantidad de armas que una persona puede poseer, definir con mayor precisión qué tipos se consideran legales y exigir la ciudadanía australiana como requisito para obtener una licencia.

Las autoridades también evaluarán nuevas restricciones a la importación de armas, incluidas aquellas fabricadas con impresoras 3D.

open image in gallery Personas expresan su dolor en Bondi Beach, donde ocurrió el ataque ( AFP via Getty )

“Las personas pueden radicalizarse con el tiempo. Las licencias no deben ser perpetuas y, por supuesto, deben existir controles que garanticen los debidos equilibrios”, declaró Albanese en una conferencia de prensa.

Incidentes previos y antecedentes de las leyes sobre armas en Australia

Las leyes sobre armas en Australia quedaron bajo intenso escrutinio en 1996, tras el peor tiroteo masivo en la historia del país. La masacre ocurrió en Port Arthur, un sitio turístico ubicado en Tasmania, y dejó un saldo de 35 personas muertas y 23 heridas.

El autor fue Martin Bryant, de 28 años, quien inició el ataque en el hospedaje Seascape, donde asesinó a dos personas unas 12 horas antes de comenzar la matanza.

Luego utilizó dos rifles semiautomáticos para atacar un café muy concurrido en Port Arthur. Después continuó su recorrido hacia una tienda de regalos y un estacionamiento.

Más tarde robó un vehículo y se dirigió a una estación de servicio cercana, donde mató a una mujer y secuestró a su pareja. Regresó a Seascape, asesinó al rehén, incendió el lugar y fue capturado por la policía a la mañana siguiente.

open image in gallery Martin Bryant mató a 35 personas durante una masacre ocurrida en Tasmania en 1996 ( AFP/Getty )

El ataque en Port Arthur desató un debate nacional sobre el estado de las leyes de armas en Australia. Hasta ese momento, cualquier persona con una licencia común de tirador podía poseer legalmente un número ilimitado de armas de fuego de disparo rápido y municiones.

En respuesta a la tragedia, el entonces primer ministro John Howard impulsó una reforma radical del marco legal. Una de las principales medidas fue la adopción de una ley nacional unificada que prohibió la tenencia de armas automáticas, semiautomáticas y de bombeo.

El Acuerdo Nacional sobre Armas de Fuego también introdujo restricciones a la venta y el suministro de armas, e impuso requisitos obligatorios para su registro y almacenamiento seguro.

open image in gallery Las leyes sobre armas en Australia cambiaron de forma drástica tras la masacre de Port Arthur ( AFP/Getty )

Howard enfrentó presiones tanto de grupos a favor como en contra del control de armas, y las reformas generaron protestas en diversas regiones del país. En un episodio que marcó el clima de tensión, el entonces primer ministro se presentó con un chaleco antibalas ante miles de manifestantes proarmas en la localidad rural de Sale, en el estado de Victoria.

A pesar de la resistencia, las leyes estrictas fueron finalmente aprobadas y, en gran medida, lograron prevenir nuevos episodios de violencia armada masiva en Australia.

Cómo se desarrolló el tiroteo en Bondi Beach

Aunque Australia es conocida por su estricto control de armas, un informe reciente del Australia Institute, publicado en enero de 2025, reveló que la tenencia de armas ha aumentado de forma gradual en las últimas décadas.

En 1996, el país contaba con alrededor de 3,2 millones de armas registradas, mientras que para 2024 esa cifra superó los 4 millones.

El estado de Nueva Gales del Sur, donde ocurrió el ataque en Bondi Beach, concentró en 2024 la mayor cantidad de armas registradas, con más de 1,1 millones. En el informe se pone en duda la idea de que las zonas rurales concentran la mayor parte de las armas debido a la actividad agrícola.

Por el contrario, sus autores señalan que existe una presencia significativa de armas en las principales ciudades del estado.

open image in gallery Quince personas murieron durante un atentado terrorista en un evento de Janucá en Sídney el domingo ( Reuters )

En el informe también se pone de relieve la falta de coherencia en las regulaciones de armas entre los distintos estados y territorios del país. En Australia, la facultad para legislar sobre el control de armas corresponde a los gobiernos estatales y territoriales, no al federal.

Los autores señalan que el Acuerdo Nacional sobre Armas de Fuego, impulsado por el entonces primer ministro John Howard y aprobado en 1996, ha experimentado pocos cambios desde su entrada en vigor y apenas ha sido revisado en las décadas siguientes.

Uno de los ejemplos que se destacan en el informe es que el acuerdo aún no contempla los rifles de bombeo, permitidos en algunos estados y prohibidos en otros.

Mientras la policía de Nueva Gales del Sur todavía no ha confirmado oficialmente el tipo de armas utilizadas en el ataque de Bondi Beach, el especialista en seguridad nacional John Coyne, del Australian Strategic Policy Institute, declaró al Sydney Morning Herald que podrían haberse utilizado un rifle de cerrojo de alta potencia y escopetas.

“En los últimos años, se ha producido una proliferación de lo que se conoce como armas de acción recta”, afirmó.

“Es porque son más rápidas”.

Además, agregó que esta tendencia se acentúa en Australia, ya que las personas no pueden acceder a armas semiautomáticas, y las de acción recta ofrecen una cadencia de disparo que se aproxima a ese tipo de armamento.

Traducción de Leticia Zampedri