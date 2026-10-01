La familia de un excursionista australiano intenta sumar más personal a la búsqueda del hombre de 30 años, desaparecido el mes pasado en las montañas de Perú.

Los familiares de Jordan Yap dieron la voz de alarma después de que no regresara a su alojamiento ni abordara el vuelo que tenía previsto tomar el 24 de septiembre, tras emprender una travesía de 10 días en solitario por el país sudamericano.

Yap se comunicó por última vez con familiares y amigos el 14 de septiembre, antes de iniciar la caminata por la remota cordillera Huayhuash, situada a unos 400 km al noreste de Lima, y fue visto por última vez cerca del inicio del circuito de senderismo.

“Es posible que esté varado y no tenga forma de pedir ayuda”, señaló su familia.

Ante la falta de noticias, el 28 de septiembre sus familiares anunciaron que buscaban incorporar más personal de búsqueda y rescate, después de que un amplio operativo realizado por un equipo privado no lograra localizarlo.

“Necesitamos más personal para cubrir la mayor superficie posible. Esperamos que estos equipos comiencen la búsqueda en los próximos días”, explicaron.

Para financiar el operativo privado, la familia recaudó 90.500 dólares mediante una campaña en línea y aclaró que “los fondos que no se utilicen para este fin serán devueltos”.

Su padre, Vinh Dao, contó a ABC News que, antes de iniciar la travesía, Yap le había enviado un mensaje para avisarle que estaría “desconectado durante los próximos 10 días”. Aunque era un excursionista experimentado, esta era su primera travesía en solitario.

El plan era regresar a un hotel en Huaraz el 23 de septiembre y tomar al día siguiente un vuelo desde Lima hacia Cusco. Sin embargo, Yap nunca llegó al alojamiento ni abordó el avión, lo que encendió las alarmas entre sus familiares.

“No llegó al hotel y también perdió su vuelo. Fue entonces cuando empezamos a entrar en pánico y a preocuparnos”, relató Dao.

La falta de noticias resulta aún más extraña para Kevin Nguyen, amigo de Yap desde hace años, debido a la cantidad de personas que recorren la zona.

“Es una ruta de senderismo muy popular, por la que pueden pasar entre 200 y 300 excursionistas y guías por semana durante la temporada alta, así que es muy extraño que nadie lo haya visto desde el primer o segundo día”, declaró a Australian Associated Press.

A la preocupación se suma que Yap había perdido una baliza satelital antes de iniciar la caminata, lo que limita sus posibilidades de pedir ayuda o comunicar su ubicación.

“El tiempo apremia”, advirtió Nguyen. “Aunque decimos que está desaparecido desde el día 23, en realidad nadie tiene contacto con él desde el 14”.

En busca de apoyo oficial, la familia se puso en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Australia para intentar comunicarse con las autoridades locales en Perú, aunque, según los informes, todavía no había obtenido respuesta. Un vocero del ministerio confirmó que brindaban asistencia consular a los familiares mientras esperaban novedades de las autoridades peruanas.

Mientras continúa la búsqueda, la familia de Yap también se prepara para viajar a Perú en caso de que sea necesario.

Traducción de Leticia Zampedri