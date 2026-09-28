Escultor elabora una estatua gigante de León XIV contando los días que faltan para su llegada a Perú

Rafael Gutiérrez trabaja mirando su calendario para cumplir un encargo que debe terminar en un mes: una estatua de León XIV de 14 metros de altura que se inaugurará a inicios de noviembre en un parque del puerto de El Callao, el más antiguo de Perú, con motivo de la próxima visita del papa durante su gira por Sudamérica.

En su taller, ubicado junto a un mercado mayorista de alimentos en el norte de Lima, trabaja hasta 16 horas mientras afina los rasgos de una cabeza sonriente y manos gigantes de Robert Prevost. A su lado, los obreros de su equipo ajustan y sueldan una estructura metálica que soportará un peso de más de cuatro toneladas.

“Este trabajo es especial porque (Prevost) es un personaje público”, dijo Gutiérrez, de 43 años, mientras lijaba los pómulos de la cabeza de casi metro y medio de altura. En unos lienzos tiene apuntados algunas medidas del rostro: alto de la nariz, 31 centímetros; largo de la boca, 38 centímetros; ancho de cada ojo, 18 centímetros.

“Siempre estamos retocando, volviendo a corregir”, añadió el escultor que en ocasiones duerme en un colchón a pocos pasos de su obra porque a medida que se acerca la fecha de entrega aumentan sus horas de trabajo. Calcula que cuando traslade la estatua al puerto más antiguo de Perú lo hará de noche en un camión que cargará el papa gigante con los brazos abiertos aliviado del diurno tráfico feroz de Lima.

La estatua también tiene un diseño para soportar cargas de vientos de 120 kilómetros por hora y estará empotrada en una cimentación de dos metros bajo tierra. La estatua ha sido financiada por Caja Huancayo, una entidad bancaria local, y el costo supera los 70.000 dólares, de acuerdo con datos del municipio de El Callao.

Prevost vivió unos 22 años en Perú hasta 2023 cuando fue llamado al Vaticano por Francisco para ejercer un cargo clave. Fue obispo de Chiclayo, una ciudad de la costa norte de Perú, a 700 kilómetros de El Callao. En el puerto fue administrador apostólico encargado.

Pese a que los católicos en Perú han ido disminuyendo desde 98,5% en el censo de 1940 hasta 76% en el censo de 2017, la llegada de Prevost ha despertado interés en miles de peruanos. Algunos negocios han comenzado a fabricar camisetas, dulces e incluso una cafetería ofrece el rostro del papa en sus tazas de capuchino.

Para Gutiérrez la estatua de Prevost es uno de los desafíos más importantes de su carrera de dos décadas. Antes el artista ha restaurado iglesias coloniales en los Andes y elaborado otras estatuas de personajes de culturas preincas. “Esto para mi es un aprendizaje”, comenta.

León XIV, de 71 años, visitará Sudamérica por primera vez en noviembre, en una gira que incluye Uruguay, Argentina y finaliza en Perú.