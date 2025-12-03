Una boda masiva en Gaza celebra la nueva vida tras años de guerra y tragedia

Eman Hassan Lawwa vestía con estampados tradicionales palestinos y Hikmat Lawwa llevaba un traje mientras caminaban de la mano junto a los edificios destruidos del sur de Gaza, en una fila de otras parejas vestidas exactamente igual.

Los palestinos de 27 años estaban entre las 54 parejas que se casaron el martes en una boda masiva en la devastada Gaza, un evento que supuso un raro momento de esperanza después de dos años de devastación, muerte y conflicto.

"A pesar de todo lo que ha sucedido, comenzaremos una nueva vida", dijo Hikmat Lawwa. "Dios mediante, este será el fin de la guerra", manifestó.

Las bodas son una parte clave de la cultura palestina que se ha vuelto inusual en Gaza durante la guerra. La tradición ha comenzado a reanudarse tras un frágil alto el fuego, aunque sea con bodas muy diferentes de las elaboradas ceremonias que una vez se celebraron en el territorio.

Mientras una multitud entusiasta ondeaba banderas palestinas en la ciudad sureña de Jan Yunis, las celebraciones se vieron atenuadas por la crisis continua en toda Gaza. La mayoría de los dos millones de residentes de Gaza, incluidos Eman y Hikmat Lawwa, han sido desplazados por la guerra, áreas enteras de ciudades han sido arrasadas y la escasez de ayuda y los estallidos de violencia continúan afectando a la vida diaria de las personas.

La joven pareja, que son parientes lejanos, huyó a la cercana ciudad de Deir al-Balah durante la guerra y ha tenido problemas por encontrar lo más básico, como comida y refugio. Dijeron que no saben cómo van a construir sus vidas juntos dada la situación que los rodea.

"Queremos ser felices como el resto del mundo. Solía soñar con tener un hogar, un trabajo y ser como todos los demás", dijo Hikmat. "Hoy, mi sueño es encontrar una tienda de campaña para vivir".

"La vida ha comenzado a regresar, pero no es como esperábamos que fuera", añadió.

La celebración fue financiada por Al Fares Al Shahim, una operación de ayuda humanitaria respaldada por Emiratos Árabes Unidos. Además de realizar el evento, la organización ofreció a las parejas una pequeña suma de dinero y otros suministros para comenzar sus vidas juntos.

Para los palestinos, las bodas son a menudo celebraciones elaboradas de varios días, consideradas como una elección social y económica importante que define el futuro de muchas familias. Incluyen danzas alegres, platos rebosantes de comida y procesiones por las calles en las que las familias numerosas visten telas con los mismos patrones que los novios.

Las bodas también pueden ser un símbolo de resiliencia y una celebración de nuevas generaciones de familias que continúan con las tradiciones palestinas, dijo Randa Serhan, profesora de sociología en Barnard College que ha estudiado las bodas palestinas.

"Con cada nueva boda vendrán niños y eso significa que los recuerdos y las líneas familiares no van a morir", dijo Serhan. "Las parejas van a continuar la vida en una situación imposible".

El martes, una caravana de autos que transportaban a las parejas avanzaba entre edificios en ruinas. Hikmat y Eman Lawwa ondearon banderas palestinas con otras parejas mientras las familias que los rodeaban bailaban al ritmo de la música.

Eman, que llevaba un vestido tradicional blanco, rojo y verde, dijo que la boda ofrecía un pequeño momento de alivio después de años de sufrimiento. Pero también señaló que estuvo marcada por la pérdida de su padre, madre y otros miembros de la familia que fueron asesinados durante la guerra.

"Es difícil experimentar alegría después de tanto dolor", dijo con lágrimas corriendo por su rostro. "Dios mediante, reconstruiremos ladrillo a ladrillo".

——

Janetsky informó desde Jerusalén.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.