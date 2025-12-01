Bolivia suspende visa a estadounidenses e israelíes que Morales y Arce aplicaron por más de 15 años

El gobierno del centroderechista Rodrigo Paz eliminó el lunes las visas de ingreso a Bolivia a ciudadanos de Estados Unidos e Israel que habían impuesto los expresidentes izquierdistas Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) por razones políticas.

Paz dijo que “por un tema ideológico vinculado a visas, Bolivia perdió 900 millones de dólares” desde 2007 y que la “eliminación” del visado adoptada en lunes en el gabinete ministerial permitirá reactivar el turismo y “traer dólares”.

El mandatario, que asumió el poder el 8 de noviembre, derogó impuestos la semana pasada para atraer inversiones como parte de sus primeras medidas para afrontar la peor crisis económica en 40 años del país sudamericano y la falta de dólares.

Morales impuso la visa de ingreso a estadounidenses en 2007 alegando razones de seguridad y reciprocidad debido a que ese país exige lo mismo a los bolivianos. En 2014 rompió relaciones con Israel e impuso la obligación del visado en rechazo a un ataque de ese país a los palestinos de Gaza.

La presidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) elimino la exigencia a los dos países tras la dimisión de Morales, pero Arce, delfín del primer presidente indígena, repuso la exigencia.

Paz asumió con la premisa de “abrir Bolivia al mundo y traer el mundo a Bolivia”.

A su vez el canciller Fernando Aramayo dijo que por “negligentes gestiones” anteriores esta nación andina cayó en “la lista de países rojos para visitar” y que ahora corresponde “devolver confianza al mundo, en sentido que Bolivia es un lugar apto y seguro para visitar”.

Según Aramayo, la sola eliminación de visas permitirá incrementar de 240 millones a 320 millones de dólares el flujo turístico en los próximos cuatro años.

La eliminación del visado también aplicará a otros países entre ellos Corea del Sur, Sudáfrica, Estonia, Letonia y Rumania, cuyo flujo turístico es escaso.

Según datos del gobierno, Bolivia recibe más de 1,2 millones de turistas al año que en 2024 han generado 740 millones de dólares en ingresos, en comparación a los más de tres millones de visitantes que llegan a Perú.

El Salar de Uyuni, uno de los mayores desiertos salinos del planeta, el Titicaca, que es el lago navegable más alto del mundo en medio de la cordillera de los Andes, y la Amazonia son los destinos más visitados en el país por los extranjeros.