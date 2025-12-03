Amnistía acusa a paramilitares sudaneses de crímenes de guerra en ataque a campamento de refugiados

Un grupo internacional de derechos humanos acusó el miércoles al grupo paramilitar que lucha contra el ejército de Sudán de cometer crímenes de guerra durante su ataque a principios de año al campamento de desplazados más grande del país, en la región de Darfur.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido, que están en guerra con el ejército sudanés, arrasaron el campo de Zamzam en abril como parte de su asedio a el-Fasher, la capital de la provincia de Darfur del Norte. Las FAR tomaron la ciudad, el último bastión militar en Darfur, en octubre.

Amnistía Internacional señaló en un reporte que el ataque de las FAR en Zamzam, que duró varios días, incluyó asesinatos de civiles, toma de rehenes y la destrucción de mezquitas, escuelas y clínicas de salud, y que debe ser investigados como crímenes de guerra.

“El horrible y deliberado asalto de las FAR contra civiles desesperados y hambrientos en el campamento de Zamzam dejó al descubierto una vez más su alarmante desprecio por la vida humana”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“No fue un ataque aislado”

El de Amnistía fue el último reporte de un grupo internacional de derechos humanos que acusa a las FAR de atrocidades en la guerra que se libra desde hace 30 meses en el país africano. El listado incluye asesinatos masivos y violaciones en ataques a pueblos y ciudades, especialmente en Darfur. El ejército sudanés también ha sido acusado de atrocidades en el conflicto.

La lucha de poder entre el ejército y las FAR derivó en una guerra en abril de 2023. El conflicto se ha cobrado la vida de 40.000 personas —aunque algunos grupos de derechos apuntan que la cifra es significativamente mayor— y ha provocado la peor crisis humanitaria del mundo con más de 14 millones de desplazados. Muchas zonas han experimentado hambruna, incluido el campamento de Zamzam.

“No fue un ataque aislado, sino parte de una campaña sostenida contra aldeas y campamentos para desplazados internos”, dijo Callamard acerca del asalto a Zamzam.

Las FAR no respondieron a un pedido de comentarios. Pero tras el ataque, el grupo afirmó que el ejército y sus milicias aliadas empleaban el campo como base e indicó que sus combatientes no atacaron a la población civil. Amnistía también dijo que las FAR no respondieron a su solicitud de comentarios.

Residentes y trabajadores humanitarios que sobrevivieron a los ataques contaron a The Associated Press en mayo que los efectivos de las FAR dispararon a hombres y mujeres en las calles del campamento, golpearon y torturaron a otros y violaron y agredieron sexualmente a mujeres y niñas. Los paramilitares incendiaron grandes extensiones de casas, mercados y otros edificios. El ataque del 11 de abril vació prácticamente el asentamiento establecido 20 años atrás, que llegó a albergar a unas 500.000 personas.

Supervivientes relatan ataques horribles

En su reporte, Amnistía dijo que 47 personas que fueron asesinadas en el asalto estaban escondidas en casas, huían de la violencia, estaban en una clínica o se refugiaban en una mezquita.

Citando a sobrevivientes, el grupo de derechos humanos también señaló que muchos fallecieron en bombardeos sobre zonas densamente pobladas entre el 11 y el 12 de abril, incluido un proyectil que cayó cerca de una mezquita durante una ceremonia nupcial.

Un sobreviviente recordó que los efectivos de las FAR irrumpieron en un recinto y mataron a tiros a su hermano de 80 años y a su sobrino, de 30. “A nadie le preocupa nuestra situación”, dijo, según fue citado en el informe.

Una mujer, que era voluntaria de ONGs, dijo que los combatientes pasaron por su vecindario cerca del mercado principal del campamento el 12 de abril y dispararon indiscriminadamente. “Uno (de los miembros de las FAR) se subía a un pequeño tejado y simplemente disparaba a su alrededor a cualquiera que estuviera en la calle”, contó.

Críticas a Emiratos Árabes Unidos

Amnistía criticó a Emiratos Árabes Unidos, como en otras ocasiones en el pasado, por lo que considera como el apoyo de la nación del golfo Pérsico a las FAR. Callamard pidió el cese de todos los envíos de armas a Emiratos, dado “el altísimo riesgo de desvío a las FAR”.

Emiratos ha negado durante mucho tiempo la acusación de suministrar armas a la milicia.

Las FAR surgieron de las milicias Janjaweed, que se hicieron conocidas por las atrocidades cometidas a principios de la década de 2000 en una despiadada campaña contra personas que se identificaban como del este o centro de África en Darfur. Esa campaña dejó unos 300.000 fallecidos y 2,7 millones de desplazados.

El expresidente de Sudán, Omar al-Bashir, fue acusado por la Corte Penal Internacional de crímenes de guerra y genocidio en Darfur en 2009.

El campamento de Zamzam se estableció en 2004 para albergar a desplazadas por los ataques de Janjaweed. Ubicado justo al sur de el-Fasher, se expandió a lo largo de los años hasta cubrir una extensión de 8 kilómetros (5 millas) de largo por aproximadamente 3 kms (2 millas) de ancho.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, calificó los crímenes cometidos en el-Fasher como “horrendos” y pidió que se depuren responsabilidades.

El gobierno de Estados Unidos, por su parte, acusó a las FAR de genocidio en Darfur, y la Corte Penal Internacional indicó que está investigando presuntos crímenes de guerra en el conflicto en Sudán, especialmente en Darfur.

