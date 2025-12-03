El Ministerio de Transporte de Malasia dijo el miércoles que la búsqueda del vuelo 370 de Malaysia Airlines en aguas profundas se reanudará el 30 de diciembre, renovando la esperanza de encontrar por fin el avión que desapareció sin dejar rastro hace más de una década.

El Boeing 777 desapareció del radar poco después de despegar el 8 de marzo de 2014 con 239 personas a bordo, en su mayoría ciudadanos chinos, desde la capital de Malasia, Kuala Lumpur, hacia Beijing. Los datos satelitales mostraron que el aparato se desvió de su ruta y se dirigió hacia el sur, al lejano océano Índico meridional, donde se cree que se estrelló.

El Ministerio de Transporte indicó en un comunicado que la empresa estadounidense de robótica marina Ocean Infinity realizará búsquedas de forma intermitente a partir del 30 de diciembre y durante un total de 55 días, en zonas concretas donde se cree que hay más probabilidades de encontrar la aeronave desaparecida.

"Las últimas medidas subrayan el compromiso del gobierno de Malasia para proporcionar un cierre a las familias afectadas por esta tragedia", afirmó.

El gobierno de Malasia dio luz verde en marzo a un contrato con Ocean Infinity para reanudar la búsqueda en el lecho marino en un nuevo emplazamiento de 15.000 kilómetros cuadrados (5.800 millas cuadradas) en el océano. La empresa recibirá 70 millones de dólares solo si se descubre los restos. La operación se detuvo en abril debido al mal tiempo.

Una costosa búsqueda multinacional no logró encontrar pistas sobre la ubicación del aparato, aunque algunos restos llegaron a la costa este de África y a islas del Índico. Una búsqueda privada en 2018 por parte de Ocean Infinity tampoco encontró nada.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.