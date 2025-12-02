Tropas israelíes matan a un hombre en Gaza y a 2 presuntos atacantes palestinos en Cisjordania

Las fuerzas israelíes dispararon y mataron el martes a un hombre cerca de un campo de refugiados en Gaza y a dos presuntos atacantes palestinos buscados por un par de ataques que hirieron a tres israelíes en la Cisjordania ocupada.

Era un nuevo episodio de violencia en los territorios palestinos mientras Israel combate en varios frentes, lo que ha alimentado preocupaciones de que la agitación pueda extenderse y socavar la frágil tregua en Gaza.

Otro palestino muerto en Gaza

El hombre en Gaza murió baleado cerca del lado este del campo de refugiados de Bureij en el centro de Gaza, según el Hospital Al-Awda.

El Ministerio de Salud de Gaza dijo que más de 350 palestinos han sido asesinados en todo el territorio desde que un alto el fuego el 11 de octubre detuvo la guerra entre Israel y Hamás. El Ejército de Israel no hizo comentarios de inmediato, pero ha dicho que las muertes a menudo respondían a disparos de milicianos contra sus fuerzas.

Tanto Hamás como Israel se han acusado mutuamente de romper los términos del alto el fuego.

Violencia en Cisjordania

Mientras tanto, el Ejército israelí ha avanzado con sus operaciones en la Cisjordania ocupada.

El martes por la mañana, el ejército dijo que las tropas dispararon y mataron a un sospechoso que apuñaló a dos soldados mientras lo confrontaban cerca de Ateret, un asentamiento israelí al norte de Ramala en el centro de Cisjordania. Indicó que el incidente estaba bajo revisión.

El Ministerio de Salud palestino dijo que las fuerzas israelíes mataron a un palestino de 18 años al norte de Ramala, pero no estaba claro de inmediato si se trataba del mismo incidente.

El servicio de rescate Mada de Israel informó que dos soldados resultaron levemente heridos. En el sur de Cisjordania, el ejército dijo que disparó y mató a un palestino que anteriormente había llevado a cabo un ataque con un vehículo que hirió a una soldado. El ejército afirmó que el hombre intentó huir cuando intentaban arrestarlo cerca de la ciudad de Hebrón "poniendo en peligro a los soldados" y fue abatido a tiros. El Ministerio de Salud palestino identificó al sospechoso como un residente de Hebrón de 17 años.

En un comunicado emitido el lunes por la noche, Hamás celebró el ataque con vehículo cerca de Hebrón, diciendo que ocurrió "en el contexto de la respuesta legítima de nuestro pueblo" a las incursiones continuas de Israel en Cisjordania. El grupo armado no reivindicó el ataque.

El ejército israelí ha intensificado sus actividades en Cisjordania desde que el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra en Gaza. Israel dice que la ofensiva tiene como objetivo erradicar a los milicianos. Pero los palestinos afirman que decenas de personas que arrojaron piedras, manifestantes y civiles no involucrados han sido asesinados.

En las últimas semanas, los colonos israelíes han intensificado los ataques contra civiles palestinos. Agresores palestinos mataron a un israelí en un ataque de apuñalamiento y atropello el mes pasado.

El Ejército de Israel lanzó el martes otra ronda de ataques en el sur del Líbano, lo cual se ha convertido en un hecho casi diario, ya que Israel acusa al grupo político y militar Hezbollah de no desarmarse tras un alto el fuego mediado por Estados Unidos el año pasado que detuvo dos meses de guerra.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.