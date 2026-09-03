Un libanés preso en Israel es liberado y entregado al Líbano

Un libanés que estaba preso en Israel fue liberado el jueves, en la primera entrega de este tipo desde el inicio de la última guerra entre Israel y Hezbollah hace seis meses, dijeron el Comité Internacional de la Cruz Roja y dos funcionarios de seguridad libaneses.

El hombre, identificado como Malek Ghazi, fue entregado al ejército libanés a través del CICR, explicó uno de los funcionarios libaneses. El otro señaló que esperaban la liberación de otro reo. Ambos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hacer declaraciones en público.

La Agencia Nacional de Noticias, de gestión estatal, reportó que Ghazi fue entregado al CICR en el cruce fronterizo de la localidad costera de Naqoura, en la frontera sur de Líbano, y que luego fue trasladado a una oficina de inteligencia del ejército libanés en la ciudad de Tiro.

El ejército israelí no respondió a una solicitud de comentarios.

Se cree que decenas de prisioneros libaneses están retenidos en centros de detención israelíes, incluyendo civiles y miembros del grupo político-paramilitar Hezbollah capturados durante los enfrentamientos en el sur del país. Las circunstancias de la captura de Ghazi no estaban claras, pero uno de los funcionarios libaneses afirmó que era un civil.

La liberación se produjo en momentos en que las conversaciones entre las autoridades libaneses e israelíes parecían haber llegado a un punto muerto. Líbano e Israel firmaron en junio un acuerdo marco según el cual las fuerzas israelíes debían retirarse de las zonas que ocupan en el sur de Líbano a cambio del desarme de Hezbollah pero, sobre el terreno, ha habido pocos avances en su implementación.

Se espera que más adelante este mes se celebre otra ronda de conversaciones en Roma.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.