Muere a los 97 años Zhu Rongji, ex primer ministro chino y artífice del crecimiento

El ex primer ministro chino Zhu Rongji ha muerto, según medios estatales. El reformista impaciente y de lengua afilada ayudó a encender el explosivo auge económico de China al imponer cambios dolorosos a la industria estatal en la década de 1990 y conducir al país a la Organización Mundial del Comercio.

La agencia oficial de noticias Xinhua informó que Zhu murió por una enfermedad en Beijing alrededor de las 11 de la mañana del miércoles. Tenía 97 años.

Tras haber sido enviado en su día al exilio rural para realizar trabajo manual por elogiar reformas en otros países comunistas, Zhu impulsó una vertiginosa serie de cambios como primer ministro, el principal cargo económico de China, de 1998 a 2003.

Zhu chocó con los conservadores del Partido Comunista y con los jefes de la industria estatal mientras presionaba para que las empresas estatales se volvieran eficientes y rentables. Eso costó millones de despidos, pero ayudó a impulsar a China a superar a Japón como la segunda economía más grande, detrás de Estados Unidos, en 2010.

Sobre la base de las reformas de 1979 del exlíder Deng Xiaoping, a Zhu se le atribuye la capacidad de ingenio y la tenacidad para sacar adelante cambios históricos como el ingreso de China en la OMC, lo que ayudó a transformar al país en el mayor exportador del mundo.

Esos cambios ayudaron a mantener el crecimiento económico por encima del 8% anual entre 2000 y 2010, alcanzando un máximo del 14,2% en 2007.

Nombrado primer ministro en 1998 a los 69 años, Zhu se convirtió en una figura popular al criticar la torpeza y la corrupción oficiales y aceptar la culpa cuando el gobierno no cumplía. Su estilo exigente le valió los apodos de Jefe y Zhu Fengzi, o Zhu el Loco.

“He preparado 100 ataúdes aquí — 99 para funcionarios corruptos y uno para mí”, dijo Zhu en 1998, según el periódico del partido People’s Daily.

Zhu ocupaba el puesto número 3 en la jerarquía del partido, detrás del presidente Jiang Zemin y de Li Peng, presidente de la legislatura ceremonial, la Asamblea Popular Nacional. Pero era un técnico sin su propia base de poder. Zhu se quejaba de que eso permitía a los funcionarios ignorar sus órdenes.

Zhu se hizo un nombre como viceprimer ministro en la década de 1990 al aplastar la inflación. Impuso controles de precios y cortó los préstamos a empresas estatales que perdían dinero, rechazando la resistencia de los líderes locales — un patrón que Zhu repetiría mientras luchaba con los conservadores por el ritmo de la reforma.

Zhu encabezó los esfuerzos para asegurar el ingreso en la OMC tras maratónicas negociaciones que comenzaron en la década de 1980. Ese estatus consagraría el libre comercio como un compromiso nacional, dando a Zhu una herramienta para obligar a los funcionarios locales a dejar de proteger a empresas favorecidas.

La campaña de Zhu estuvo a punto de descarrilar cuando fue a Washington en 1999 con concesiones de apertura de mercado para ganar el respaldo de Estados Unidos a la candidatura a la OMC. El gobierno de Clinton rechazó la oferta por considerarla insuficiente mientras sus enemigos políticos en casa lo acusaban de ofrecer demasiado, pero Zhu sobrevivió y China pasó a unirse al organismo en diciembre de 2001.

Zhu lanzó el auge de la propiedad de vivienda en China en 1998 con una iniciativa para vender apartamentos propiedad de empresas estatales. Las familias se apresuraron a comprar y, en el plazo de una década, la mayoría de las viviendas urbanas eran de propiedad privada.

Aun así, Zhu fue menos un defensor de la libre empresa que un burócrata hábil que ejecutó órdenes del partido para poner en forma a la industria estatal.

Zhu no mostró interés en privatizar la economía. Desempeñó un papel clave en la redacción de planes en la década de 1990 para convertir bancos, aerolíneas, compañías petroleras y otras empresas en corporaciones orientadas a las ganancias, pero manteniendo la propiedad gubernamental.

Nacido el 23 de octubre de 1928 en la provincia natal de Mao Zedong, Hunan, Zhu pagó un precio temprano por su disposición a asumir riesgos y hablar.

Tras un comienzo como planificador económico, su carrera entró en un eclipse de 22 años cuando fue etiquetado como “derechista” en 1957 por elogiar reformas en Hungría y Yugoslavia. Fue desterrado al campo durante la Revolución Cultural de 1966-76 para realizar trabajo manual.

Rehabilitado en 1979, Zhu ascendió rápidamente, convirtiéndose en secretario adjunto del partido en Shanghái en 1987 y alcalde al año siguiente.

Como alcalde en 1989, Zhu se ganó una reputación de moderación cuando apaciguó a los manifestantes y prometió no llamar al ejército.

“Logró desactivar, con considerable sutileza, una tensa situación política que podría haberse convertido en violencia localizada o peor si el ejército hubiera considerado necesario intervenir”, escribió la diplomática australiana Shelley Warner en el libro de 1991 “The Pro-Democracy Protests in China: Reports from the Provinces”.

El jefe de Zhu, Jiang, pronto sería llamado a Beijing por Deng y nombrado líder del partido. Zhu fue nombrado viceprimer ministro en 1991 y se unió al Comité Permanente gobernante del partido en 1993.

Zhu rompió con la postura de infalibilidad de la dirigencia al admitir y asumir la culpa por fallas oficiales.

En 1998, después de que inundaciones de verano mataran a 4.150 personas y se acusara a funcionarios de malversar dinero destinado a diques contra inundaciones, Zhu se quejó de que algunas barreras no eran más fuertes que el tofu.

Tres años después, se disculpó en la televisión nacional por el fracaso de su gabinete en proteger al público después de que una explosión en una escuela en el sur de China matara al menos a 42 personas, la mayoría de ellas niños.

Zhu animó la imagen insípida del partido al contar chistes en público, a veces a su propia costa. Estalló la risa en una conferencia de prensa de 1999 cuando dijo que una foto reciente “me hizo parecer un hombre muerto”.

Uno de los triunfos de los que Zhu se sentía más orgulloso como viceprimer ministro fue elaborar un sistema tributario que exigía a los funcionarios locales entregar más ingresos a Beijing. Dijo en 1996 que merecía un Nobel de economía por eso.

Zhu rara vez apareció en público después de dejar el cargo como primer ministro.

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NOTA DEL EDITOR: Una versión anterior de este informe afirmó incorrectamente que Zhu murió a los 98. Tenía 97 años.

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McDonald es un experiodista de The Associated Press. La periodista de AP Kanis Leung contribuyó a este informe desde Hong Kong.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.