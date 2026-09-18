Rescatan 3 cuerpos de ferry volcado en Indonesia; 126 personas siguen desaparecidas

Los equipos de rescate en Indonesia recuperaron el viernes tres cuerpos de un ferry volcado mientras se preparaban para reflotar los restos del accidente ocurrido el domingo, lo que elevó a nueve el número confirmado de muertos, mientras que 126 personas aún siguen desaparecidas, informaron las autoridades.

La mejora del tiempo el viernes permitió que los buzos entraran en los restos del barco y recuperaran los cuerpos de dos hombres y una mujer. Los cuerpos serán trasladados a Banjarmasin, indicó el coronel Galih Nurna Putra, comandante de la Base Naval de Banjarmasin.

El Virgo Transport 8 llevaba a bordo a 243 personas cuando su capitán emitió una llamada de auxilio el domingo, informando que la embarcación se ladeaba en el mar agitado, con olas que alcanzaban los 3 metros (10 pies), mientras se dirigía de Surabaya, en Java Oriental, a Banjarmasin, en Kalimantan Meridional, en la isla de Borneo.

Las autoridades perdieron contacto con el ferry alrededor de las 2 de la mañana del domingo y se enteraron unas dos horas después de que había volcado en las aguas de Masalembo, en el mar de Java, a unos 148 kilómetros (92 millas) de Banjarmasin.

Tras varios días de mal tiempo, con vientos fuertes, oleaje elevado y corrientes que alcanzaron los 12,6 km/h (7,8 mph), buzos y miembros de la unidad de fuerzas especiales de la marina indonesia llegaron a los restos del barco el jueves.

Alrededor de las 10 de la mañana del viernes, un equipo de 17 buzos descendió hasta la embarcación utilizando cuerdas guía instaladas el día anterior. Rompieron una ventana y entraron de uno en uno antes de distinguir las siluetas de las víctimas y comenzar las labores de recuperación, explicó Putra.

Según el manifiesto, la embarcación llevaba 213 pasajeros y 30 tripulantes, aunque en Indonesia, el total de pasajeros a menudo difiere de los registros oficiales. El ferry, de 119 metros (390 pies), construido en Japón en 1987 y operado en ese país hasta el año pasado, también transportaba 89 vehículos.

En total, 108 personas fueron rescatadas, señaló Yudhi Bramantyo, director de operaciones de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia.

“Hemos hablado sobre los próximos pasos y hemos preparado todo el equipo necesario para comenzar las operaciones de reflotamiento”, señaló Bramantyo en una sesión informativa en video.

El ferry volcado se desplazó a la deriva unos 453 metros (1.486 pies) hacia el sureste desde su posición original y quedó invertido sobre el lecho marino a una profundidad de 29 metros (95 pies), en comparación con unos 21 metros (69 pies) en el sitio inicial del hundimiento, detalló Bramantyo.

La popa del ferry está incrustada en el fondo marino, mientras que la proa permanece a unos 5 a 6 metros (16 a 20 pies) por debajo de la superficie. La sección de la popa se encuentra a una profundidad de unos 15 metros (49 pies). Las autoridades dijeron que no han detectado fugas de combustible ni señales de contaminación por petróleo alrededor de la embarcación.

Indonesia es un archipiélago de más de 17.000 islas donde los ferris son un medio de viaje común. Los desastres ocurren con regularidad, y a menudo se atribuyen a una débil aplicación de las normas de seguridad.

El jueves, las autoridades dieron por concluida una búsqueda infructuosa de 10 días de ocho personas, incluidos cinco fotoperiodistas, que desaparecieron mientras viajaban en lancha rápida hacia el volcán Anak Krakatau para informar sobre su erupción.

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La periodista de The Associated Press Niniek Karmini en Yakarta, Indonesia, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.