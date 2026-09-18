El banco central de Japón sube la tasa de referencia a 1,25%

El banco central de Japón elevó el viernes la tasa de interés de referencia a 1,25% desde el 1,0%, su nivel más alto en 31 años.

La medida, adoptada al término de la reunión de dos días de la junta de política monetaria, ya se preveía y estaba ampliamente incorporada en los mercados globales recientes.

El aumento de 0,25 puntos porcentuales en la tasa de políticas llega después de que la Reserva Federal también elevara su tasa clave esta semana.

Estados Unidos ha ejercido presión para que Japón suba las tasas debido a la preocupación por el debilitamiento del yen. Recientemente, ambos países intervinieron juntos para apuntalar el yen.

El dólar estadounidense se cotiza en unos 155 yenes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.