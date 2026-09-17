El desastre del ferry reaviva la leyenda en torno al “Triángulo de las Bermudas de Indonesia”

Un desastre ocurrido durante la tragedia de un ferry en Indonesia volvió a poner de relieve las islas Masalembu, una zona asociada desde hace tiempo con accidentes marítimos mortales y una leyenda local persistente comparable a la del Triángulo de las Bermudas.

El buque Virgo Transport 8 naufragó esta semana en aguas del mar de Java, cerca de las islas, mientras navegaba de Surabaya a Banjarmasin, en Kalimantan del Sur, en Borneo. Transportaba 243 pasajeros y tripulantes.

Hasta el jueves, al menos seis personas habían fallecido, 108 habían sido rescatadas y 129 seguían desaparecidas.

Mohammad Syafii, jefe de la agencia nacional de búsqueda y rescate Basarnas, dijo que 1.097 personas, 17 embarcaciones y cinco aeronaves participaron en la búsqueda de los desaparecidos.

“Cada avance en el terreno se evalúa continuamente para garantizar que se pueda determinar la zona de búsqueda de manera efectiva y aumentar las posibilidades de encontrar supervivientes y víctimas”, dijo en un comunicado.

El mar que rodea Masalembu presenta corrientes poderosas que pueden volverse especialmente peligrosas cuando se encuentran con fuertes vientos estacionales y olas altas durante el monzón del este, que se extiende entre abril y octubre.

Como consecuencia, la zona fue testigo de una serie de accidentes graves en las últimas décadas, lo que le valió la reputación de ser el “Triángulo de las Bermudas de Indonesia”.

El apodo se arraigó tanto en la cultura popular de Indonesia que inspiró una serie de televisión local sobre los supervivientes de un accidente aéreo en esas mismas aguas. Según los medios indonesios, el mito resurgió en internet tras el accidente del ferry.

El accidente más estrechamente vinculado a la leyenda es el hundimiento del buque de pasajeros Tampomas II el 27 de enero de 1981. El barco se incendió cerca de Masalembo mientras viajaba de Yakarta a Makassar y se hundió en medio de un fuerte temporal; en él hubo olas de hasta 10 metros de altura, que causaron la muerte de cientos de personas y dejaron a muchas más desaparecidas.

“Todos los aspectos de esta historia proporcionaron un material muy sólido para la memoria colectiva de la gente sobre la zona como una región peligrosa”, declaró Fanada Sholihah, historiadora marítima y directora de la plataforma de archivo histórico Tarugiri, al Jakarta Post.

Una mujer reacciona mientras unos agentes de policía muestran una lista de las víctimas del ferry de pasajeros ‘Virgo Transport 8’ en el puerto de Banjarmasin ( AFP/Getty )

Otro accidente grave relacionado con Masalembu es el del vuelo 574 de Adam Air.

El vuelo perdió contacto y se estrelló en enero de 2007 mientras volaba de Surabaya a Manado, en el norte de Sulawesi, causando la muerte de las 102 personas a bordo. El Comité Nacional de Seguridad del Transporte determinó que la aeronave se había estrellado frente a Majene, en el oeste de Sulawesi, a unos 500 km de Masalembu.

Los expertos afirman que el mito no está del todo desvinculado de las condiciones físicas de las aguas.

Daryono, exdirector del centro de terremotos y tsunamis del Servicio Meteorológico y Geofísico Nacional BMKG, declaró al Jakarta Post que las condiciones meteorológicas podrían ser muy peligrosas para la navegación y que los buques que naveguen perpendicularmente a la corriente podrían desviarse fácilmente de su rumbo o volcar.

Traducción de Olivia Gorsin