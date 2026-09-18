Atentado en mezquita próxima a oficinas policiales en Pakistán deja al menos 15 muertos

Una potente bomba explotó el viernes en una mezquita ubicada cerca de un edificio que alberga oficinas policiales en el noroeste de Pakistán y causó al menos 15 muertos y 56 heridos, según la policía y rescatistas.

El ataque coincide con un repunte de la violencia en la región, donde las fuerzas de seguridad llevan a cabo operaciones contra la insurgencia.

El atentado ocurrió en Kohat, un distrito de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán, cuando, al parecer, un atacante embistió con un vehículo cargado de explosivos contra la mezquita, explicó Zulfiqar Hameed, jefe de la policía provincial.

Las autoridades hospitalarias confirmaron que entre los fallecidos había cinco agentes de policía y 10 civiles, apuntó Bilal Faizi, un alto cargo de los servicios de rescate. La mayoría de los heridos eran fieles, agregó. Algunos estaban en estado crítico.

Al menos dos hombres armados intentaron también entrar al complejo policial e intercambiaron disparos con los agentes, dijo la policía.

Fotos del lugar mostraban que el muro exterior de las oficinas policiales se vino abajo y que la mezquita sufrió graves daños. Una columna de humo marcaba el lugar donde se produjo la explosión, que según testigos y residentes se oyó a gran distancia, seguida de disparos.

El primer ministro, Shehbaz Sharif, condenó el ataque y expresó su pesar por las víctimas. Ordenó a las autoridades que aceleraran las operaciones de rescate.

Ningún grupo se atribuyó de inmediato la autoría del ataque, pero era probable que las sospechas recayeran sobre el Talibán paquistaní, conocido formalmente como Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP.

El ataque se produjo un día después de que una bomba caminera alcanzó un convoy de las fuerzas de seguridad en el distrito noroccidental de Hangu y mató a seis soldados. Las tropas gubernamentales también realizaron redadas en varias zonas el jueves y mataron a 10 insurgentes que se cree eran miembros del Talibán paquistaní, dijeron el ejército y la policía.

En los últimos años, el grupo extremista ha intensificado los ataques contra la policía y la población civil. En 2023, un suicida se cobró la vida de 101 personas en un ataque en el interior de una mezquita en Peshawar, la capital de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa.

El grupo es independiente, aunque tiene un fuerte vínculo con el Talibán afgano, que regresó al poder en Kabul en 2021. Pakistán suele acusar a su vecino de refugiar al TTP y de hacer la vista gorda ante ataques insurgentes transfronterizo. El gobierno en Kabul ha negado las acusaciones.

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Ahmed informó desde Islamabad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.