Tiroteo en secundaria de Filipinas deja 2 estudiantes y al pistolero muertos, varios heridos

Un tiroteo ocurrido el viernes en una escuela secundaria del sur de Filipinas dejó dos alumnos de 14 años y al atacante adolescente muertos, y al menos 10 personas heridas, según funcionarios del gobierno local y la policía.

El tiroteo en la Escuela Secundaria Nacional de Banga, en la localidad homónima de Cotabato del Sur, “seguía bajo investigación”, dijo la Policía Nacional de Filipinas en un comunicado. Agentes acordonaron el recinto y se coordinaron con los responsables del centro y los servicios médicos, añadió la nota.

El gobernador de Cotabato del Sur, Reynaldo Tamayo, dijo que los estudiantes muertos eran un chico y una chica, ambos de 14 años. El tirador era la tercera víctima mortal, agregó.

Una decena de heridos estaban siendo atendidos en dos hospitales, mientras que otra persona fue hospitalizada tras hiperventilar, apuntó el gobernador.

Tamayo señaló que el mejor amigo del tirador contó a las autoridades que el adolescente formaba parte de una “comunidad de aficionados a los crímenes reales”. Las autoridades investigaban su versión y si tenía alguna conexión con la balacera, manifestó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.