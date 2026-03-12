Zoológico japonés confirma que el mono Punch sigue progresando tras ser abandonado
El bebé macaco huérfano ya parece necesitar menos el peluche de orangután que lo consoló durante su temprano rechazo
Punch, un bebé macaco abandonado que encontró consuelo en un peluche de orangután tras ser rechazado por su madre y otros monos, parece estar superando a su querido juguete.
Las imágenes de Punch arrastrando un juguete más grande que él atrajeron atención hacia los habitantes de un zoológico cercano a Tokio.
Cuando otros monos rehuyeron al bebé, Punch corrió hacia el orangután de juguete y lo abrazó para consolarlo.
Pero ha estado usando menos el juguete.
Un día reciente, se vio a Punch subido a la espalda de otro mono, sentado con adultos y, a veces, dejándose acicalar o abrazar.
“Me ha gustado verlo crecer y estoy tranquila”, declaró Sanae Izumi (61), una fan de Punch de la ciudad de Osaka que acudió al zoológico porque estaba preocupada por el bebé mono.
Punch fue abandonado por su madre tras su nacimiento, presumiblemente por agotamiento. Los cuidadores lo alimentaron y le dieron el juguete para que aprendiera a agarrarse, una habilidad que los macacos recién nacidos necesitan para sobrevivir.
“Ayudar a Punch a aprender las reglas de la sociedad de los monos y a ser aceptado como miembro es nuestra tarea más importante”, afirma Kosuke Kano (24), cuidador del parque.
Punch se hizo tan popular después de que aparecieran en Internet imágenes suyas y de su juguete el mes pasado, que el zoológico tuvo que establecer normas para que los visitantes guardaran silencio y limitar las visitas a 10 minutos para reducir el estrés de los más de 50 monos restantes.
Ahora, es una buena señal que Punch evite el juguete la mayor parte del tiempo.
“Cuando deje de necesitar al peluche se fomentará su independencia, y eso es lo que esperamos”, dijo el director del zoológico, Shigekazu Mizushina.
Punch sigue durmiendo con su juguete todas las noches, pero Mizushina dice que lo próximo que quieren ver los cuidadores es a Punch agrupado con otros monos para dormir.
Traducción de Sara Pignatiello
