Human Rights Watch acusa a Israel de usar fósforo blanco en una localidad del sur de Líbano

El grupo de derechos humanos Human Rights Watch afirmó en un informe publicado el lunes que el ejército israelí atacó una aldea del sur de Líbano “de forma ilegal” con proyectiles que contenían fósforo blanco, una controvertida munición incendiaria.

Human Rights Watch dijo haber determinado, mediante la geolocalización y verificación de siete imágenes, que Israel disparó fósforo blanco con artillería contra zonas residenciales en la aldea libanesa de Yohmor, en el sur del país. Ocurrió horas después de que el ejército israelí advirtiera a los residentes de la aldea y de decenas de otras localidades del sur de Líbano que evacuaran.

Human Rights Watch señaló que no pudo determinar de manera independiente si aún había residentes en la zona o si alguien resultó herido.

El ejército israelí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. En el pasado, ha sostenido que utiliza fósforo blanco como cortina de humo y no para atacar a civiles.

Defensores de los derechos humanos afirman que el uso de fósforo blanco es ilegal según el derecho internacional cuando la sustancia química, al rojo vivo, se dispara contra zonas pobladas. Puede incendiar edificios y quemar la carne humana hasta el hueso. Los sobrevivientes corren riesgo de infecciones y de insuficiencia orgánica o respiratoria, incluso si las quemaduras son pequeñas.

“El uso ilegal de fósforo blanco por parte del ejército israelí sobre zonas residenciales es extremadamente alarmante y tendrá consecuencias nefastas para los civiles”, afirmó Ramzi Kaiss, investigador sobre Líbano en Human Rights Watch.

Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional afirmaron que la munición se utilizó en numerosas ocasiones en el sur de Líbano durante la última guerra de Israel con Hezbollah, hace más de un año, cuando aún había civiles presentes.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.