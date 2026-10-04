Partidarios de encarcelado ex primer ministro paquistaní protestan y exigen su liberación

Más de 5.000 simpatizantes del encarcelado ex primer ministro paquistaní Imran Khan iniciaron el domingo una marcha de varios días hacia Islamabad para exigir su liberación, después de que fracasaran las conversaciones entre el gobierno y la oposición.

El inminente enfrentamiento amenaza con profundizar la incertidumbre política de Pakistán en un momento en que el país también lidia con un aumento de los ataques de milicianos.

Khan es el principal rival político del actual primer ministro Shehbaz Sharif y está encarcelado desde 2023 por cargos de corrupción y otros delitos que él y su partido califican de maniobras políticas. Pese a su encarcelamiento, conserva una base de apoyo considerable y apasionada, lo que lo mantiene en el centro del turbulento panorama político de Pakistán.

Los manifestantes, que viajan en un convoy de camiones, autobuses y automóviles, partieron del distrito de Lakki Marwat, en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, donde el partido de Khan gobierna. Los organizadores han previsto paradas nocturnas a lo largo de la ruta mientras la caravana avanza hacia la capital. Sohail Afridi, ministro principal de la provincia y firme simpatizante de Khan, encabeza la marcha.

Al hablar desde un camión contenedor especialmente diseñado y adornado con un gran retrato de Khan, expresó confianza en la capacidad del movimiento para presionar por sus demandas y llevar el pulso político al corazón de la capital.

Las autoridades han levantado bloqueos viales, utilizando contenedores, en la entrada a Islamabad y dentro de la ciudad.

El partido Pakistan Terik-e-Insaf de Khan, o PTI, y el gobierno federal estaban en conversaciones para posponer la marcha, pero no lograron alcanzar una solución. Gohar Khan, presidente del partido, señaló que las negociaciones seguían estancadas tras dos rondas.

El ministro del Interior Mohsin Naqvi culpó a Afridi del fracaso de las conversaciones y advirtió que se le haría responsable de cualquier pérdida de vidas durante la marcha prevista.

El gobierno de Sharif instó a posponer la marcha, citando un aumento de los ataques de milicianos por parte de los talibanes paquistaníes en el noroeste. Su gobierno ha acusado al PTI de simpatizar con los talibanes paquistaníes, también conocidos como Terik-e-Talibán-Pakistán.

Los organizadores ahora prometen llegar a la capital después de concentrarse con cientos de miles de simpatizantes de Khan.

Además de la liberación de Khan, los manifestantes exigen su traslado a un hospital y permiso para que su familia lo visite. Los funcionarios afirman que está en buen estado de salud y recibe visitas familiares con regularidad, pero sostienen que los encuentros con el exlíder encarcelado no pueden utilizarse con fines políticos.

La marcha estaba programada originalmente para el 27 de septiembre, pero se pospuso después de que dirigentes del partido denunciaran que las autoridades bloquearon accesos clave a Islamabad, incluido el puente de Attock, un cruce importante para convoyes procedentes de Khyber Pakhtunkhwa.

Protestas anteriores de simpatizantes de Khan se han tornado violentas, incluida una en 2024 en la que murieron personal de seguridad y civiles.

Khan, exestrella de críquet, fue destituido mediante una votación parlamentaria de censura en abril de 2022. Sharif volvió al cargo tras las elecciones de febrero de 2024, que el partido de Khan asegura que fueron amañadas para impedirle la victoria. El gobierno niega la acusación.

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Riaz reportó desde Peshawar, Pakistán. Contribuyeron a esta nota los corresponsales Ishtiaq Mahsud en Dera Ismail Khan y Rasool Dawar in Peshawar.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.