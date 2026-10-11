El presidente de Pakistán suspende el gobierno provincial del partido de Khan antes de una marcha

El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, declaró el domingo el estado de emergencia en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán, y suspendió su gobierno —encabezado por el partido del ex primer ministro encarcelado Imran Khan— antes de una marcha prevista hacia Islamabad por parte de simpatizantes que exigen la liberación de Khan.

Zardari actuó por recomendación del gabinete del primer ministro, Shehbaz Sharif, según un comunicado de la oficina presidencial. Las medidas colocan a la provincia bajo la autoridad del gobernador, que representa al gobierno federal.

El anuncio se produjo horas después de que la oficina de Sharif informara que el gabinete federal había recomendado el gobierno de emergencia, al acusar al gobierno provincial de una “desvinculación deliberada de la lucha contra el terrorismo”.

No se reportaron protestas contra la suspensión del gobierno de Khyber Pakhtunkhwa, donde la policía detuvo durante la noche a varios simpatizantes del partido PTI de Khan. Las autoridades desplegaron policías adicionales y fuerzas de seguridad en la provincia y en Islamabad para evitar disturbios.

Los contenedores de mercancías colocados por la policía a lo largo de carreteras clave en Islamabad desde el mes pasado para bloquear posibles manifestaciones han alterado el tráfico y obligado a residentes de la capital y de la vecina Rawalpindi a tomar largos desvíos.

El portavoz de Khan, Zulfiquar Bukhari, condenó la suspensión del gobierno provincial y la calificó de golpe de Estado encubierto. Sostuvo que el gobierno de Khyber Pakhtunkhwa era el único con un mandato popular genuino tras las elecciones parlamentarias de febrero de 2024, que el partido de Khan afirma que fueron amañadas.

“Ahora ese pequeño resto de democracia también ha desaparecido”, manifestó Bukhari en un comunicado.

Al referirse a las conversaciones recientes entre el partido de Khan y el gobierno federal, Bukhari acusó a los funcionarios de no tener intención de alcanzar un acuerdo. Señaló que los representantes del gobierno se habían centrado en el antiterrorismo, mientras que los representantes de Khan habían acudido a hablar sobre los derechos humanos básicos del líder encarcelado.

Khan es el principal rival político de Sharif y está encarcelado desde 2023 por cargos de corrupción y otras acusaciones que él y su partido consideran de motivación política. Pese a su encarcelamiento, conserva una base de apoyo considerable y apasionada, lo que lo mantiene en el centro del turbulento panorama político de Pakistán.

El partido Pakistan Tehreek-e-Insaf de Khan, o PTI, y el gobierno federal mantuvieron conversaciones la semana pasada para posponer la marcha, pero no lograron un acuerdo. Gohar Khan, presidente del partido, dijo hace días que las negociaciones seguían estancadas tras dos rondas.

Además de la liberación de Khan, su partido exigió su traslado a un hospital y permiso para que su familia lo visite. El gobierno de Sharif ha dicho que Khan goza de buena salud y recibe visitas familiares con regularidad, pero insiste en que los encuentros con el exlíder encarcelado no pueden utilizarse con fines políticos.

El ministro principal de la provincia, Sohail Afridi, instó el sábado a los simpatizantes a prepararse para marchar hacia Islamabad. Afridi lanzó la campaña de protesta la semana pasada, encabezando marchas por varios distritos de la provincia.

El gobierno de Sharif ha estado instando a Afridi desde el mes pasado a posponer la marcha, al citar un aumento de ataques de los talibanes paquistaníes en el noroeste. También ha acusado al partido de Khan de simpatizar con el grupo armado, también conocido como Tehrik-e-Taliban Pakistan.

El partido de Khan afirmó que Afridi y sus exmiembros del gabinete habían sido detenidos.

El analista político Azeem Chaudhry dijo que las medidas de emergencia otorgaron al gobernador Faisal Karim Kundi las facultades del jefe del Ejecutivo provincial, apartando del poder al partido de Khan en la única provincia que gobernaba. Añadió que la asamblea provincial y el gabinete de Afridi también fueron suspendidos.

Pakistán ha registrado un aumento de la violencia armada en los últimos años, atribuida en gran medida al TTP, un grupo separado pero estrecho aliado de los talibanes afganos, que regresaron al poder en el vecino Afganistán en 2021. Islamabad ha acusado reiteradamente al gobierno talibán de Afganistán de brindar refugio a milicianos del TTP, una acusación que Kabul niega.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.