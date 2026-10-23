Siete muertos, 34 heridos en ataque a iglesia en Jordania

Hombres armados abrieron fuego durante un funeral en una iglesia en Jordania el viernes, matando a siete personas e hiriendo a otras 34, informaron las autoridades.

El tiroteo ocurrió en una iglesia greco-ortodoxa en Karak, a unos 180 kilómetros (110 millas) al sur de la capital, Amán.

Imágenes transmitidas por la televisión estatal jordana muestran a dos hombres con pistolas acercándose a la iglesia y disparando. Luego aparece un tercer hombre que parece estar sosteniendo un fusil semiautomático y abre fuego, y los tres luego corren hacia la iglesia.

El suceso fue “perpetrado por agresores desconocidos”, indicó el gobierno en un comunicado, pero no reveló si alguno fue capturado o abatido. Señaló que “las investigaciones están en marcha a toda velocidad”.

El director de seguridad pública de Jordania, el mayor general Obeidallah Maaytah, dijo en una conferencia de prensa que 27 de los heridos en el tiroteo del viernes aún estaban siendo atendidos.

El rey Abdula II declaró en X que Jordania “enfrentará el acto terrorista contra Karak con las penas más severas” y ofreció sus “más profundas condolencias a las familias de los mártires, y nuestros deseos de recuperación a los heridos”.

El presidente libanés Joseph Aoun y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria emitieron comunicados denunciando el “ataque terrorista” y ofreciendo condolencias a las familias de las víctimas y al pueblo de Jordania. El ministro de Relaciones Exteriores iraquí Fuad Hussein llamó a su homólogo jordano y “afirmó la solidaridad de Irak con Jordania frente al terrorismo”, indicó la oficina de Hussein en un comunicado.

Karak alberga a una población cristiana minoritaria. Hombres armados emboscaron a la policía en 2016 en una serie de ataques allí, incluido uno en un castillo cruzado popular entre los turistas, que dejó 10 muertos —entre ellos siete agentes— y decenas de heridos. Las fuerzas de seguridad jordanas abatieron a los atacantes tras un prolongado enfrentamiento.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.