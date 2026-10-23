Netanyahu ordena cierre de Cisjordania luego que soldados israelíes matan a 2 hombres

Soldados israelíes mataron a tiros a dos hombres que, según el ejército, habían lanzado un ataque cerca de la ciudad de Hebrón, en la Cisjordania ocupada, la mañana del viernes. Al menos cinco personas resultaron heridas, incluidas algunas en estado crítico.

El ejército afirmó que evitó un “ataque terrorista contra civiles israelíes” y que los agresores portaban un fusil M16 y una pistola. No dio más detalles sobre el objetivo del presunto ataque. Tampoco se informó sobre la identidad de los dos fallecidos ni de los heridos.

Horas después, Israel ordenó al ejército prepararse para un cierre total de Cisjordania. La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu indicó que instruyó a las fuerzas de seguridad a acordonar de inmediato la ciudad de Hebrón y a prepararse para cerrar por completo toda Cisjordania, a partir del viernes.

El tiroteo mortal ocurre al tiempo que los votantes israelíes decidirán el próximo martes si conceden a Netanyahu otro mandato como primer ministro —o si dan paso a una nueva era de la política israelí. La elección se celebra tres años después de los ataques contra Israel encabezados por Hamás que desencadenaron la guerra en Gaza.

El gobierno de Israel ha advertido sobre posibles ataques de los “enemigos” del país en los días previos a las elecciones.

Netanyahu celebra reunión de emergencia

Tras el tiroteo, Netanyahu celebró una reunión de emergencia de su Gabinete de Seguridad y con funcionarios de las principales agencias militares y de seguridad. Culpó a Hamás y sostuvo que el grupo miliciano estaba “planeando un gran ataque destinado a asesinar a civiles inocentes”.

“Nuestros valientes soldados frustraron este ataque con coraje y determinación”, sostuvo, sin detallar en qué consistía el ataque planeado.

“Los felicito por sus acciones y deseo a nuestros heridos una pronta recuperación”, añadió, pero no precisó si los heridos eran soldados o civiles.

Antes el viernes, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, conocido por sus posturas extremistas, afirmó que el ataque demuestra que Israel necesita restringir la libertad de movimiento de los palestinos en Cisjordania.

“La vida de los residentes de Judea y Samaria, la de los colonos, la de los soldados, la de los policías, la de nuestros combatientes es un millón de veces más importante que la libertad de movimiento”, declaró, usando una referencia israelí a Cisjordania.

De cara al aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023 encabezado por Hamás, que desencadenó la guerra, Netanyahu dijo que el grupo miliciano palestino podría atacar a Israel con el objetivo de influir en el resultado de las elecciones. No aportó pruebas que respaldaran esa afirmación.

Trasladan a heridos a hospitales, según los paramédicos

Los equipos de emergencia informaron que cinco personas resultaron heridas, algunas en estado crítico, y estaban siendo trasladadas a hospitales en Israel. Un comunicado de los rescatistas señaló que, cuando llegaron al lugar del ataque cerca del cruce de Yehuda por la mañana, todavía se registraban disparos.

Dos jóvenes de unos 20 años presentaban heridas de bala en las extremidades inferiores; uno estaba inconsciente y gravemente herido, de acuerdo con los rescatistas.

“Llegamos a una escena difícil cuando todavía se estaba disparando en la zona”, dijo Tzuriel Edri, del equipo de respuesta.

Las autoridades señalaron que se lleva a cabo una investigación.

También el viernes, el ejército indicó que soldados y agencias israelíes de seguridad e inteligencia realizaron decenas de operativos en Cisjordania y detuvieron a decenas de personas, incluidas algunas afiliadas a los grupos milicianos Hamás y Yihad Islámica. Asimismo, afirmó que localizó armas, entre ellas fusiles M16 y subfusiles.

Los cierres de Cisjordania, como el ordenado el viernes, son cada vez más comunes en el territorio. Es la cuarta vez en el último mes que Israel impone restricciones en toda la zona, cerrando portones y puestos de control que conectan aldeas palestinas con carreteras principales.

Por otra parte, las carreteras israelíes en el territorio siguen abiertas para los conductores israelíes, incluidos los colonos, que aún pueden desplazarse por la zona, aunque podrían enfrentar demoras.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.