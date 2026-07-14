Ucrania derriba 5 misiles balísticos rusos mientras Kiev refuerza sus defensas antiaéreas

Las defensas antiaéreas ucranianas interceptaron cinco misiles balísticos lanzados por Rusia en una oleada de ataques nocturnos, informó el martes la fuerza aérea de Ucrania, aunque otros misiles y drones lograron pasar y alcanzaron la capital, Kiev.

Fue la primera vez en casi dos semanas que Ucrania afirmó haber derribado misiles balísticos rusos, que son más difíciles de detener que los drones o los misiles de crucero.

Es probable que las defensas antiaéreas ucranianas hayan utilizado el sistema de misiles guiados tierra-aire Patriot, fabricado en Estados Unidos, que es la forma más eficaz de contrarrestar misiles balísticos, pero la munición para ese sistema ha escaseado en medio de la guerra con Irán.

El ataque provocó incendios en dos almacenes y daños en una escuela en Kiev, señaló el alcalde, Vitali Klitschko.

El Ministerio ruso de Defensa indicó en un comunicado que el ataque iba dirigido contra instalaciones de fabricación militar en la capital ucraniana que producen misiles de largo alcance y drones.

Moscú quiere detener los ataques ucranianos contra instalaciones petroleras en el interior de Rusia, que han provocado escasez crítica de combustible, frustrando a la población y, según analistas occidentales, obstaculizando el avance del ejército ruso en la línea del frente dentro de Ucrania.

La fuerza aérea de Ucrania informó que un misil balístico y 25 drones impactaron en 17 ubicaciones, mientras que se reportó caída de escombros en 10 lugares.

Ucrania busca reforzar sus defensas antiaéreas antes del invierno

Ucrania necesita con urgencia mejorar su escudo de defensa antiaérea ante la llegada de otro invierno. Gran parte del país está a merced de los misiles rusos que, desde la invasión de Moscú a su vecino en febrero de 2022, han castigado la red eléctrica.

En un importante avance para el esfuerzo de defensa antiaérea de Kiev, otros nueve países se unieron a Ucrania en una coalición anunciada el lunes para construir un escudo compartido contra misiles balísticos para Europa.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, manifestó que Ucrania y sus socios podrían, en los próximos 12 meses, desarrollar conjuntamente un sistema de producción masiva y de bajo costo.

Zelenskyy seguía en París el martes, donde asistió a las celebraciones anuales del Día de la Bastilla en Francia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trum, declaró en la cumbre de la OTAN la semana pasada que Estados Unidos dará a Ucrania una licencia para fabricar por sí misma sistemas Patriot. Sin embargo, los Patriot son caros, tienen una gran demanda y tardan mucho en producirse, por lo que pasarán al menos algunos años antes de que cualquier sistema fabricado en Ucrania esté listo para desplegarse.

Ucrania mantiene la mira en la producción petrolera rusa

Ucrania, por su parte, mantuvo su ofensiva de largo alcance contra objetivos rusos, especialmente instalaciones petroleras.

En la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, el ataque provocó un incendio en la refinería de petróleo Afipsky que posteriormente fue extinguido, informaron las autoridades locales.

Informes de medios no confirmados señalaron que una refinería de petróleo en la ciudad de Salavat, en la región de Bashkortostán, a unos 1.400 kilómetros (900 millas) de la frontera ucraniana, también fue alcanzada por el ataque. El jefe de Bashkortostán, Radiy Khabirov, confirmó un ataque contra una zona industrial en Salavat, pero no especificó qué fue alcanzado.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus defensas antiaéreas interceptaron durante la noche 288 drones ucranianos sobre múltiples regiones rusas, así como sobre la península de Crimea, anexionada ilegalmente, y los mares de Azov y Negro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.