Pakistán ordena inspecciones escolares y familias dicen que avisaron de riesgos antes de derrumbe

Las autoridades paquistaníes ordenaron inspecciones en todas las escuelas privadas de la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa después de que el tejado de una se derrumbó y mató a 34 niños y a una maestra, mientras algunos familiares de víctimas señalaron que se había avisado de que la estructura era débil.

El gobierno provincial anunció una investigación sobre la causa del derrumbe del jueves en la escuela Al-Khair, mientras las familias afectadas exigían justicia. Al menos un familiar señaló que había advertido al dueño del centro acerca de filtraciones.

La policía arrestó el jueves al propietario de la escuela, Mohammad Khan. El jefe de la policía de Peshawar, Saeed Ahmed, indicó que la estructura del edificio era débil y que Khan contó a los agentes que las lluvias recientes habían debilitado uno de los techos.

La orden del gobierno, a la que tuvo acceso The Associated Press, pide al departamento de Educación de Khyber Pakhtunkhwa que establezca comités de distrito para inspeccionar las escuelas privadas en toda la provincia y presente sus conclusiones y recomendaciones en un plazo de tres días.

Las inspecciones deben abarcar tanto los inmuebles propios como los alquilados. Entre los elementos específicos que deben revisar en los inmuebles figuran techos, cielorrasos, paredes, columnas, vigas, cimientos y escaleras. Los distritos deben exigir una evaluación técnica urgente y clasificar los edificios escolares en distintas categorías —seguros, con necesidad de reparaciones o mejoras, o potencialmente inseguros—, señala la orden.

Los equipos de emergencia llegaron al lugar del incidente en apenas cinco minutos tras recibir la alerta y, para cuando terminó el operativo el jueves, se había sacado a todos los atrapados bajo los escombros. Al menos 40 menores fueron rescatados con vida de entre los restos, informó Bilal Faizi, portavoz de los servicios de emergencia en Peshawar.

El techo colapsado era una estructura tradicional hecha de barro y ladrillos, explicó agregando que algunos de los niños atrapados murieron por asfixia.

Desde la cama de un hospital, la maestra Mahwish Zaman, que resultó herida, contó que el colapso fue tan repentino que nadie tuvo tiempo de escapar.

Según su relato, estaba en su aula cuando escuchó un fuerte estruendo procedente del piso superior. Antes de que pudiera advertir a sus alumnos que corrieran a un lugar seguro, el techo se vino abajo. Estaba inconsciente cuando la llevaron al hospital y después se enteró de que muchos de sus estudiantes fallecieron.

Los residentes visitaron a las familias de las víctimas, muchas de las cuales vivían en el vecindario de Dir Colony de Peshawar, donde se encuentra el centro.

Mohammad Zaman, que perdió a dos sobrinos en el desastre, dijo que él y otros familiares se habían quejado ante el propietario por las repetidas filtraciones de agua de lluvia en las aulas. Zaman sostuvo que advirtió que el estado del edificio podía conducir a una tragedia.

Zaman, de 36 años, dijo entre lágrimas que su sobrino Abdul, de 9 años, estaba en segundo grado, mientras que Abuzar, de 10, cursaba tercero. La hermana de Abuzar, Samiya, sobrevivió porque había salido a comprar dulces.

Zakir Ullah perdió a sus dos hijos, Abu Bakr y Mohammad, que estaban en la misma aula. Su hija estaba en otra clase y corrió a casa para avisar de que la escuela se había venido abajo. Regresaron de inmediato con ella y encontraron el aula de los niños bajo los escombros, contó.

No se veía nada debajo de los restos, apuntó Ullah, que describió la estructura como débil y exigió un castigo para cualquier funcionario que hubiera autorizado su uso como escuela.

“¿Cómo podría haber sabido que esto me arrebataría a mis dos hijos?”, expresó.

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Ahmed informó desde Islamabad, Pakistán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.