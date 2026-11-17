El presidente de Mongolia, Khurelsukh Ukhnaa, anunció el martes que renunciará, luego de que el partido de oposición lo acusara de beneficiarse económicamente de un proyecto ferroviario del gobierno.

El mandatario manifestó que cooperará con los investigadores.

Khurelsukh llegó al cargo como parte de una victoria arrolladora del Partido Popular Mongol en 2021, en la que el partido obtuvo mayorías en la legislatura. El primer ministro también pertenece al partido.

El partido se ha visto afectado por luchas internas en los últimos años, y el país ha visto a tres primeros ministros asumir el cargo en apenas nueve meses.

La renuncia de Khurelsukh entraría en vigor una vez que sea aceptada por el parlamento, conocido como el Gran Khural Estatal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.