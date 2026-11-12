Líderes isleños advierten en la cumbre climática de la ONU sobre una crisis "de vida o muerte"

Líderes de pequeñas islas pidieron el jueves medidas urgentes y describieron el asunto como una cuestión de vida o muerte para sus pueblos en las conversaciones climáticas en la ciudad turística turca de Antalya.

“Es hora de dejar atrás las palabras”, afirmó Alix Sebastien Pillay, vicepresidente del país insular de Seychelles, en el océano índico. “Para Seychelles, la acción climática no es simplemente una prioridad ambiental. Es una cuestión fundamental para nuestra seguridad nacional, estabilidad económica, desarrollo sostenible y nuestra propia supervivencia”.

Pillay habló el segundo día de la cumbre de líderes en la cumbre climática de la ONU, donde dirigentes gubernamentales abordaron el estado de un mundo que se calienta y qué hacer al respecto. Aunque todo el planeta está amenazado por tormentas potenciadas por el cambio climático, olas de calor más intensas, sequías y inundaciones cada vez peores, las naciones insulares están entre las más golpeadas, ya que además deben lidiar con un aumento del nivel del mar que va engullendo sus tierras.

Pillay señaló que Seychelles está sufriendo daños por valor de millones de dólares como resultado de tormentas e inundaciones, agravados por el cambio climático, pese a que contribuye con pocos gases que calientan el planeta y aumentan el calentamiento global.

Indicó que un fondo de la ONU creado para compensar pérdidas y daños relacionados con el clima necesita reforzarse con urgencia. “La recuperación climática no debe hacerse a costa de nuestro desarrollo ni empujar a las naciones vulnerables aún más hacia una deuda insostenible”.

Un informe sombrío dice que el mundo no ha logrado frenar el calentamiento global

En su intervención en las conversaciones, Dalton Tagelagi, primer ministro de la pequeña isla del Pacífico Niue, dijo que las condiciones de El Niño, que han elevado las temperaturas en todo el mundo, son una advertencia de lo que podría ocurrir si no se controla el calentamiento global.

“La temperatura del mar en el Pacífico central está más de tres grados por encima de lo normal. Es una advertencia de lo que viene si no recortamos las emisiones ahora”, afirmó Tagelagi.

El comentario se produjo mientras un reporte indicaba que el mundo no ha logrado desacelerar las tendencias del calentamiento global en los últimos cinco años porque los planes no se concretaron y los esfuerzos que habrían ayudado quedaron neutralizados.

“La acción climática agregada se ha estancado esencialmente durante cinco años consecutivos, con acciones positivas y negativas que se anulan entre sí”, señaló el organismo independiente Climate Action Tracker en su reporte. En los primeros cinco años tras el Acuerdo de París de 2015, el mundo hizo tanto que recortó un grado Celsius completo (1,8 grados Fahrenheit) de las proyecciones de calentamiento, pero desde entonces nada ha cambiado, indicó el documento.

El cambio climático se debe principalmente a la liberación de gases de efecto invernadero, lo que ocurre cuando se queman combustibles como gas, petróleo y carbón. Enfrentar el cambio climático implica encontrar maneras de reducir drásticamente la cantidad de emisiones que se liberan a la atmósfera cada año. Los países establecen planes para reducir emisiones, llamados contribuciones determinadas a nivel nacional. La velocidad de las reducciones y las formas de lograrlas varían según el país.

Debido a que los esfuerzos colectivos de los países no han reducido de manera significativa las emisiones globales, el mundo ahora se encamina hacia “un rebasamiento irrecuperable de 1,5 ºC” (2,7 ºF) por encima de las temperaturas preindustriales, que es el umbral de calentamiento que el mundo adoptó durante el Acuerdo de París, según el informe.

El documento indicó que, si las naciones del mundo cumplen todas sus promesas climáticas —lo cual es mucho suponer—, el planeta terminará el siglo 2,6 ºC (4,7 ºF) por encima de tiempos preindustriales.

Ese es el mismo ritmo que llevaba el planeta en 2024 y 2025, lo que muestra que las nuevas promesas hechas el año pasado “no han movido la aguja” del calentamiento proyectado, dijo la autora principal del informe, Sarah Heck, analista de políticas climáticas en Climate Analytics.

“Esto todavía no es suficiente”, afirmó Heck. “Los países realmente necesitan fortalecer sus objetivos”.

Reino Unido anuncia el nombramiento de su primera enviada para riesgos de seguridad climática

El primer ministro británico, Andy Burnham, anunció el jueves el nombramiento de una representante especial para abordar los riesgos de seguridad derivados de la crisis climática, uno de los primeros nombramientos de este tipo en cualquier parte del mundo.

“El clima es un asunto de seguridad nacional”, dijo Burnham en la cumbre. “La crisis climática no es una amenaza lejana. Ya está aquí, devastando vidas y medios de subsistencia en todas partes”.

Señaló que Reino Unido dará alta prioridad a la resiliencia climática cuando asuma la presidencia del G20 el próximo año.

El nombramiento de Madeleine Alessandri como representante especial para la seguridad climática se produce tras un análisis del gobierno británico a principios de este año que advirtió que el daño a los ecosistemas, impulsado en parte por el cambio climático, podría interrumpir el suministro de alimentos y alimentar conflictos y migración, dado que la nación insular importa alrededor del 40% de sus alimentos.

El cambio climático plantea riesgos de seguridad en todo el mundo al agravar la escasez de alimentos y agua, desplazar comunidades y agudizar tensiones existentes, según las Naciones Unidas.

Naciones vulnerables piden que los contaminadores climáticos paguen

“El futuro que temíamos se ha convertido en el presente que estamos viviendo. El cambio climático no conoce fronteras. Ninguna nación puede enfrentarlo sola. La solidaridad debe significar acción real”, manifestó el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

Sharif, como muchos otros líderes de países devastados por los impactos climáticos, dijo que es necesario disponer de financiamiento adecuado para enfrentar desastres climáticos, como las inundaciones de 2022 en Pakistán, que sumergieron más de un tercio del país y provocaron miles de muertes y más de 30.000 millones de dólares en daños.

El día anterior, la presidenta de las Islas Marshall, Hilda Heine, describió la expansión de los combustibles fósiles como “algo a lo que temer”.

“Cada nuevo pozo petrolero perforado, cada trozo de carbón extraído es una amenaza para el futuro de mi país”, afirmó Heine. “Nadie tiene derecho a contaminar a sus vecinos”.

Heine recordó cómo corales que antes había visto “brillantes y exuberantes” se veían este año pálidos por el blanqueamiento. Dijo que la respuesta del mundo ante la inevitabilidad de superar el objetivo del límite de calentamiento de 1,5 grados “debe ser abrumadora o el mundo que conocemos se habrá acabado”.

Para combatir el cambio climático, el mundo rico no sólo debe prometer más, sino también entregar más dinero a las naciones pobres para ayudarlas a recuperarse de los daños climáticos y adaptarse a un mundo más cálido, dijo el miércoles la primera ministra de Barbados, Mia Mottley.

“Las promesas no son pagos. Pero incluso las promesas anunciadas ahora están un 70% por debajo de los niveles anteriores”, dijo Mottley a sus homólogos. “Así que el aplauso en esta sala, seamos claros, nunca ha reconstruido una sola casa en ningún país”.

___

Webber informó desde Chicago, Borenstein desde Kensington, Maryland, y Arasu desde Bengaluru, India.

___

La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. AP es la única responsable de todo el contenido. Consulte las normas de AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y las áreas de cobertura financiadas en AP.org.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.