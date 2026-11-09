Cancelan de última hora vuelo de deportación de iraníes desde EEUU, dice abogado

Un vuelo de deportación de iraníes desde Estados Unidos con destino a Irán, vía Pakistán, fue cancelado abruptamente la mañana del domingo, según un abogado que habló con algunos de los detenidos programados para ser repatriados.

Al menos ocho iraníes fueron subidos a un avión la mañana del domingo en Mesa, Arizona, para un vuelo de deportación con destino al país de Georgia y luego a Pakistán, según Ali Rahnama, abogado del Fondo Iraní Estadounidense para la Defensa Legal (IALDF, por sus siglas en inglés), que presentó mociones de emergencia en nombre de algunos de los detenidos iraníes. El vuelo fue cancelado sin explicación, añadió.

Documentos judiciales que se hicieron públicos hace unos días en una demanda civil presentada por el IALDF mostraron que el gobierno de Trump indicó, tan recientemente como a mediados de octubre, que tenía planes de deportar a los iraníes a Irán, aun cuando la guerra allí se prolonga, a través de un tercer país no identificado. La demanda se presentó en julio y sostiene que el gobierno estadounidense compartió ilegalmente con autoridades iraníes información confidencial sobre iraníes que buscan asilo en Estados Unidos.

Hubo tres vuelos de deportación a Irán entre septiembre de 2025 y enero de 2026, con más de 100 ciudadanos iraníes deportados. Pero la confirmación del gobierno de los nuevos planes en medio de la guerra que comenzó en febrero subraya su determinación de ejecutar su ofensiva migratoria de línea dura, que ha incluido intensificar las expulsiones, incluso a lugares que, según críticos, podrían poner en peligro la vida de quienes son devueltos.

Seguridad Nacional se niega a comentar

En respuesta a preguntas de The Associated Press el domingo, la oficina de prensa del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos proporcionó un comunicado atribuido a un portavoz no identificado en el que se indicó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no comenta sobre “operaciones de expulsión previstas, incluidos horarios de vuelos, listas de pasajeros, destinos o detalles de casos individuales”, ni la agencia confirmará futuras operaciones de expulsión.

“Como se prometió, el gobierno de Trump está empleando todas las opciones legales para llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia”, señaló el comunicado.

El gobierno no precisó en los registros judiciales de octubre cuándo se llevarán a cabo las deportaciones. Pero en la última semana, aproximadamente una docena de ciudadanos iraníes bajo detención migratoria dijeron que se les notificó que estaban programados para un próximo vuelo de deportación a Pakistán y luego a Irán, según numerosos abogados que desde entonces han confirmado esos planes con el Departamento de Seguridad Nacional.

Grupo de defensa afirma que autoridades iraníes han contactado a detenidos

Según Rahnama, los ocho detenidos que abordaron el vuelo el domingo fueron visitados por un alto funcionario de la Sección de Intereses de Irán —una oficina de representación iraní en la Embajada de Pakistán en Washington que gestiona asuntos consulares— y se les dijo que el gobierno iraní los transportará de Pakistán a Irán.

En el litigio presentado por el grupo de defensa de inmigrantes iraníes, al menos una docena de detenidos iraníes han dicho que autoridades iraníes se pusieron en contacto con ellos y que esos funcionarios tenían conocimiento de información sensible sobre sus solicitudes de asilo.

La jueza federal de distrito Ana C. Reyes, nominada por el presidente Joe Biden, no ha fallado sobre las denuncias, pero ordenó al gobierno estadounidense dar al tribunal un aviso con 24 horas de anticipación sobre cualquier plan finalizado para deportar a iraníes a Irán o a cualquier otro país, y un aviso por escrito con cinco días de antelación antes que se lleve a cabo cualquier deportación de ese tipo.

En una presentación judicial el domingo, el IALDF expuso lo que había averiguado sobre los planes para un vuelo de expulsión el domingo y argumentó que el gobierno podría haber violado la directiva de la jueza de dar aviso previo de los planes de deportación.

Más tarde el domingo, el gobierno presentó documentos judiciales en el caso, pero quedaron bajo sello y no eran accesibles al público.

Grupo subraya que iraníes podrían enfrentar persecución

El IALDF ha pedido que se detengan los vuelos de expulsión, y afirmó en un comunicado de prensa que “según se informa, marcarán la primera deportación de iraníes a Irán desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Irán”.

La directora ejecutiva del grupo, Yasmin Chubin, expresó en un comunicado el domingo que era difícil comprender por qué Estados Unidos deporta por la fuerza a iraníes, incluidos solicitantes de asilo, a Irán, en medio de hostilidades militares en curso.

Las consecuencias de la expulsión, sostuvo Chubin, “podrían ser irreversibles y las personas podrían enfrentar persecución, tortura o muerte”.

Al menos una persona que formaba parte del vuelo frustrado se ofreció como voluntaria para regresar a Irán tras casi dos años de detención, dijo Rahnama, por desesperación por salir de lo que describió como un encarcelamiento inhumano. No está claro cuántos de los otros deportados pudieron haberse ofrecido a irse.

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La periodista de The Associated Press Sarah Rankin contribuyó a este despacho desde Richmond, Virginia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.