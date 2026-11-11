En la COP31, Turquía impulsa plan de cero residuos para frenar el cambio climático

En la reunión de líderes mundiales para las conversaciones climáticas de las Naciones Unidas en la ciudad turística turca de Antalya, Turquía, como país anfitrión, instó el miércoles a las naciones a comprometerse con una iniciativa de cero residuos destinada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar a que los esfuerzos globales para frenar el cambio climático vuelvan a encarrilarse.

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan destacó los avances de su país en materia de reciclaje y señaló que su tasa había aumentado de alrededor del 13% en 2017, cuando comenzó el movimiento de cero residuos, a cerca del 40% para finales de 2025.

“Unos 90 millones de toneladas de residuos han vuelto a incorporarse a nuestra economía”, afirmó Erdogan ante la cumbre de líderes. “No nos detendremos aquí y seguiremos trabajando y haciendo todo esfuerzo posible hasta que alcancemos el objetivo de cero residuos”.

Turquía ha delineado 10 prioridades para las conversaciones climáticas de este año, conocidas como COP31, con el compromiso de acelerar la electrificación y con las iniciativas de cero residuos como temas centrales de conversación durante los primeros días de la conferencia.

La primera dama turca, Emine Erdogan, quien asistió a las conversaciones del miércoles, ha sido una fuerza impulsora detrás de la iniciativa de cero residuos, que busca reducir las emisiones de metano, recortar el desperdicio de alimentos y promover una economía circular en la que los materiales se reutilicen y se reciclen.

“Los materiales recuperados pueden ser más baratos cuando los suministros confiables, el procesamiento eficiente y la demanda cercana superan los costos de recolección, clasificación y transporte”, manifestó Samed Agirbas, presidente de la organización sin fines de lucro Fundación Cero Residuos y defensor climático de alto nivel de la COP31.

Si se implementan, las iniciativas podrían desacelerar el calentamiento global y reducir la huella ambiental de las tecnologías de energía renovable, como los paneles solares y las baterías, según los expertos en energía. Pero aún existe el riesgo de que estas ambiciones climáticas no se concreten.

Los acuerdos de las conferencias suelen no ser vinculantes, y anfitriones anteriores han recibido críticas por no cumplir las promesas. Turquía también enfrenta escrutinio por su propio historial climático.

“El objetivo de Cero Residuos es un buen objetivo. Definitivamente necesita respaldo con medidas concretas y más acciones”, afirmó Berk Butan, quien encabeza la campaña sobre residuos de Greenpeace Turquía. “Pero, en lo fundamental, también debemos reconocer sus deficiencias”.

Los recortes de metano podrían desacelerar el calentamiento global

Como la segunda mayor causa del cambio climático después del dióxido de carbono, la reducción de las emisiones de metano podría desacelerar significativamente el calentamiento global, según la ONU. Durante los primeros tres días de las conversaciones climáticas, los líderes pidieron repetidamente una acción climática urgente.

La ONU tuvo que reajustar recientemente un objetivo de décadas de antigüedad para limitar el aumento de las temperaturas globales porque el mundo estaba superando con creces los umbrales anteriores.

Aunque Turquía quiere que los países se comprometan a reducir las emisiones de metano, no ha firmado el Compromiso Global sobre el Metano. Lanzada en las conversaciones climáticas de 2021 en Glasgow, la iniciativa busca reducir para 2030 las emisiones de ese gas en al menos un 30% respecto de los niveles de 2020.

Turquía también es el quinto mayor emisor mundial de metano procedente de residuos sólidos, según el rastreador de emisiones sin fines de lucro Climate TRACE.

“Las emisiones de metano derivadas de la eliminación de residuos son un desafío importante”, señaló Agirbas, de la Fundación Cero Residuos.

La economía circular podría reducir emisiones, pero persisten desafíos

Una economía circular —un modelo económico que, por lo general, prioriza el reciclaje y otros enfoques regenerativos que generan menos residuos— ayudaría a reducir las emisiones, pero no todos los países cuentan con los recursos para dar esos pasos.

Ke Wang, experto en energía del Centro Polsky del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) para la Transición Energética Global, señaló que esta es “una estrategia vital para recortar las emisiones de gases de efecto invernadero”.

Pero reciclar los desperdicios de alimentos es difícil porque se descomponen rápidamente, lo que encarece la separación y el procesamiento. La recolección y el transporte de desperdicios de alimentos húmedos y malolientes también requieren logística e infraestructura especializadas de las que muchos países carecen.

“Los residuos y la pérdida de alimentos representan casi el 10% de las emisiones totales, así que necesitamos integrar estas acciones”, dijo a The Associated Press Adalberto Maluf, un alto funcionario del ministerio de Medio Ambiente de Brasil.

Según expertos, el reciclaje de materiales ya extraídos es clave para reducir la dependencia de la minería, algo que solo cobrará más importancia a medida que el mundo dependa más de tecnologías renovables que requieren minerales críticos.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que ampliar el reciclaje podría reducir la necesidad de nueva minería entre un 25% y un 40% para 2050.

La mayoría de los países no recicla materiales críticos porque es más barato extraerlos. La tecnología y la infraestructura necesarias para reciclar estos materiales también se concentran en un puñado de naciones, como China. La Unión Europea y Estados Unidos probablemente solo tendrán capacidad para reciclar el 30% de sus materias primas para 2040, según la AIE.

“Debemos hacer un mejor trabajo en la recuperación, reutilización y reciclaje de nuestros materiales”, afirmó Aimee Boulanger, directora ejecutiva de la Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable. Subrayó la necesidad de crear incentivos para “recuperar los materiales, desarmar las cosas, poder reutilizarlas de nuevo de manera circular”.

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Arasu informó desde Bengaluru, India; Milko desde Islamabad, Pakistán; y Delgado desde Bangkok.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.