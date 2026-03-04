En imágenes: India celebra el festival de colores Holi
La fiesta hindú marca la llegada de la primavera
Holi, el festival hindú de los colores, se celebró el miércoles en toda la India.
El festival da la bienvenida a la primavera con estallidos de colores, música y comidas compartidas.
Se celebra el día de la última luna llena del mes lunisolar hindú de Falgun, y la gente vestida de blanco sale a las calles y patios para lanzarse polvos brillantes y salpicarse con agua de colores.
El aire se llena de celebración, se reparten platos de dulces llamados gujiya y el thandai fluye libremente mientras las comunidades se reúnen para celebrar el amor, la renovación y un nuevo comienzo.
La fiesta tiene sus raíces en la mitología hindú. En la víspera de Holi se encienden hogueras en un ritual llamado Holika Dahan, que simboliza la victoria del bien sobre el mal.
Otras tradiciones relacionan este día con las deidades hindúes Krishna y Radha, cuyo alegre intercambio de colores se dice que inspiró esta costumbre.
Las diferentes regiones añaden su propio toque: desde el Lathmar Holi en Uttar Pradesh, donde las mujeres golpean en broma a los hombres con palos en una recreación de la leyenda, hasta las celebraciones culturales de la primavera en Bengala Occidental, inspiradas en Rabindranath Tagore.
En Benarés, algunos devotos incluso lo celebran con el “Masaan Holi”, utilizando cenizas junto al Ganges para recordar el ciclo de la vida.
Aunque Holi es conocido por la alegría y la unión, las conversaciones sobre seguridad también pasaron a formar parte del festival. Algunas mujeres denunciaron el acoso durante las celebraciones multitudinarias, instando a los juerguistas a garantizar que la diversión no se produzca a costa del consentimiento.
Para muchos, el verdadero espíritu de Holi no reside solo en el color, sino en el respeto, la comunidad y la felicidad compartida.
Traducción de Olivia Gorsin
