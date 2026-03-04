En imágenes: India celebra el festival de colores Holi

Holi, el festival hindú de los colores, se celebró el miércoles en toda la India.

El festival da la bienvenida a la primavera con estallidos de colores, música y comidas compartidas.

open image in gallery La gente juega con polvos de colores mientras celebra Holi en Hyderabad ( AP )

Se celebra el día de la última luna llena del mes lunisolar hindú de Falgun, y la gente vestida de blanco sale a las calles y patios para lanzarse polvos brillantes y salpicarse con agua de colores.

open image in gallery Personas manchadas con polvos de colores bailan durante una celebración de Holi en Hyderabad ( AP )

El aire se llena de celebración, se reparten platos de dulces llamados gujiya y el thandai fluye libremente mientras las comunidades se reúnen para celebrar el amor, la renovación y un nuevo comienzo.

open image in gallery Una mujer se embadurna la cara con polvos de colores mientras celebra Holi en Hyderabad ( AP )

La fiesta tiene sus raíces en la mitología hindú. En la víspera de Holi se encienden hogueras en un ritual llamado Holika Dahan, que simboliza la victoria del bien sobre el mal.

Otras tradiciones relacionan este día con las deidades hindúes Krishna y Radha, cuyo alegre intercambio de colores se dice que inspiró esta costumbre.

open image in gallery Un sacerdote rocía agua de colores sobre los devotos durante una celebración de Holi en el templo Kalupur Swaminarayan de Ahmedabad el 4 de marzo de 2026 ( AP )

open image in gallery Una mujer con la cara embadurnada de polvos de colores celebra Holi en Bombay ( AP )

open image in gallery Devotos hindúes asisten a las celebraciones de Holi en un templo de Ahmedabad ( REUTERS )

Las diferentes regiones añaden su propio toque: desde el Lathmar Holi en Uttar Pradesh, donde las mujeres golpean en broma a los hombres con palos en una recreación de la leyenda, hasta las celebraciones culturales de la primavera en Bengala Occidental, inspiradas en Rabindranath Tagore.

open image in gallery Un grupo de chicas posa para las fotos mientras celebra Holi en Mumbai ( AP )

En Benarés, algunos devotos incluso lo celebran con el “Masaan Holi”, utilizando cenizas junto al Ganges para recordar el ciclo de la vida.

open image in gallery La gente juega con polvos de colores mientras celebra Holi en Bombay ( AFP via Getty )

Aunque Holi es conocido por la alegría y la unión, las conversaciones sobre seguridad también pasaron a formar parte del festival. Algunas mujeres denunciaron el acoso durante las celebraciones multitudinarias, instando a los juerguistas a garantizar que la diversión no se produzca a costa del consentimiento.

Para muchos, el verdadero espíritu de Holi no reside solo en el color, sino en el respeto, la comunidad y la felicidad compartida.

Traducción de Olivia Gorsin