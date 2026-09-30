El mal tiempo obliga a Nepal a suspender la búsqueda de los escaladores desaparecidos tras una avalancha en el Himalaya

Se suspendió temporalmente una operación de rescate para recuperar a 12 personas desaparecidas en el pico Himlung de Nepal tras una avalancha debido a las malas condiciones meteorológicas, según informó una asociación de guías de montaña.

El domingo, una avalancha arrasó el campamento base del Himlung Himal, un pico de 7.126 metros en la zona de Nar Phu del distrito de Manang, cerca de la frontera china con el Tíbet, lo que sepultó a 16 trabajadores nepalíes.

Se confirmó la muerte de cuatro personas y se recuperaron sus cuerpos, mientras que doce personas que se preparaban para futuras expediciones a la cima permanecen desaparecidas.

Los rescatistas voluntarios organizados por la Nepal National Mountain Guides Association (NNMGA) declararon el martes que la búsqueda a través de los 4,2 metros de nieve que cubren la zona del campamento base planteó condiciones extremas.

“La operación de rescate se suspendió temporalmente debido a las condiciones meteorológicas adversas en la montaña”, decía el comunicado.

Según el comunicado, las fuertes nevadas hicieron que “la búsqueda manual sea extremadamente difícil debido a la nieve profunda, las temperaturas bajo cero y las condiciones inestables”.

La operación de rescate estaba siendo dirigida por Mingma Gyalje Sherpa, quien también formó parte de la operación de búsqueda para recuperar los cuerpos de 10 escaladores, incluido su amigo Nirmal Purja, después de que todos murieron en la avalancha del 30 de julio.

El sherpa, que lidera un equipo de ocho guías, declaró a la AFP que tenía pocas esperanzas de encontrar con vida a los desaparecidos.

open image in gallery Los equipos de rescate buscan supervivientes después de que una avalancha sepultó el campamento base del Himlung, en Nepal, el 28 de septiembre de 2026, lo que provocó la desaparición de varios escaladores y miembros del personal de apoyo ( Nepal National Mountain Guide Association )

“A juzgar por los cuerpos recuperados, sería imposible que el resto sobreviviera”, dijo. “La magnitud de la avalancha es enorme; podremos regresar cuando la nieve se derrita un poco”.

Dijo que tuvieron que excavar a través de 4 metros de nieve después de llegar al campamento base el domingo por la noche, y que el domingo encontraron a dos guías de montaña y el lunes a dos miembros del personal de cocina.

Las 12 personas desaparecidas en el campamento base son miembros del personal de cocina que formaban parte del equipo que se preparaba para las expediciones.

Las lluvias y nevadas persistentes en las zonas montañosas durante los últimos días causaron condiciones peligrosas para la industria del turismo de escalada en Nepal esta temporada.

Este incidente se produce un mes después de que una catastrófica inundación repentina, provocada por el derrumbe de un glaciar, causó la muerte de 1400 personas y dejó a unas 6000 desaparecidas.

El último episodio de mal tiempo causó la muerte de 21 personas después de que las fuertes lluvias provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra en todo Nepal entre el 24 y el 28 de septiembre.

open image in gallery Los familiares y amigos de los alpinistas nepalíes se reúnen mientras los cuerpos de los alpinistas nepalíes, rescatados tras una avalancha en el monte Himlung, yacen en el depósito de cadáveres de un hospital de Katmandú, Nepal ( AP )

Hace unos días, los escaladores se vieron obligados a abandonar el monte Manaslu, la octava cima más alta del mundo, debido a la creciente amenaza de avalanchas.

Las condiciones meteorológicas extremas afectaron a gran parte de Asia durante la última semana.

Traducción de Olivia Gorsin