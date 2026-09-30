Un vuelo comercial entre Dubái e Israel es desviado a Arabia Saudí tras una llamada de socorro

Un avión comercial que viajaba de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, a Israel se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí el miércoles, lo que suscitó brevemente preocupación por un posible secuestro y llevó a Israel a desplegar aviones de combate.

Medios israelíes, que citaron a funcionarios de seguridad, reportaron que el incidente estuvo causado por una disputa entre los dos pilotos del aparato y que todos los pasajeros a bordo estaban a salvo. Aterrizaron en Tabuk, una base civil y militar en el reino saudí.

El avión de FlyDubai transmitió una alerta de emergencia poco después del despegue, según información de seguimiento de vuelos disponible públicamente.

De acuerdo con un funcionario regional informado sobre el incidente, se produjo una pelea en la cabina que aparentemente involucró a los pilotos. El motivo de la disputa no estaba claro aún, agregó.

Un segundo funcionario confirmó que Israel movilizó aviones de combate por temor al secuestro de un avión que transportaba a decenas de sus ciudadanos. En los últimos días, el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, ha advertido sobre amenazas de seguridad cada vez mayores no especificadas.

Ambos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque el incidente aún estaba bajo investigación.

Más tarde, la oficina de Netanyahu dijo que la situación estaba bajo control y que se estaba trabjado para llevar a los pasajeros a casa.

Los aterrizajes de emergencia por motivos relacionados con la tripulación son inusuales, pero no inauditos. En 2022, dos pilotos de Air France fueron suspendidos tras pelearse en la cabina en un vuelo Ginebra-París, aunque el avión no tuvo que ser desviado y aterrizó según lo previsto.

FlyDubai es la aerolínea de bajo costo de Emirates Airlines. Emiratos se ha convertido en un destino vacacional popular para los turistas israelíes desde la normalización de la relación entre las dos naciones en 2020.

Según Flight Radar, el incidente ocurrió aproximadamente dos horas y media después del despegue.

Israel no ha sufrido un secuestro aéreo en décadas, pero cuenta con algunas de las medidas de seguridad aeroportuaria más estrictas del mundo. Los vuelos comerciales operan entre Israel y Emiratos desde 2020.

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Magdy informó desde El Cairo y Metz desde Jerusalén.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.