Las autoridades advirtieron que una segunda oleada de inundaciones repentinas y potencialmente mortales podría golpear Nepal en cuestión de días, mientras los equipos de rescate trabajan a contrarreloj para localizar a sobrevivientes de una catástrofe que ya ha dejado al menos 469 muertos.

La preocupación aumentó tras la formación de un lago artificial en el río Bhotekoshi. Ante el temor de que pueda desbordarse, las autoridades nepalíes de gestión de desastres instaron a los habitantes y a los equipos de rescate que se encuentran río abajo a trasladarse a zonas seguras.

Además, los organismos de monitoreo advirtieron que los escombros arrastrados por las inundaciones del miércoles podrían haber bloqueado un tramo del río Trishuli y formado una represa natural que corre el riesgo de romperse de forma “inminente”.

Este escenario cambiante ha complicado aún más las operaciones de búsqueda y rescate. Cerca de 1.000 personas continúan desaparecidas, entre ellas casi 650 extranjeros, incluidos 33 turistas británicos.

open image in gallery Un policía acompañado de un perro rastreador inspecciona los daños causados por las inundaciones repentinas en Devighat, en el distrito de Nuwakot, Nepal ( AP )

Reino Unido anunció una ayuda de 5 millones de libras esterlinas para apoyar a Nepal frente a lo que el primer ministro Andy Burnham describió como una situación “muy angustiosa y devastadora”.

“Las noticias que llegan desde Nepal son desoladoras”, declaró Burnham. “Lamentablemente, hay varios ciudadanos británicos desaparecidos y brindaremos todo el apoyo posible a sus familias en medio de esta situación tan dolorosa y devastadora”.

Entre los británicos que se cree que continúan desaparecidos se encuentran dos adolescentes, una niña de 13 años y un joven de 14.

Mientras aumenta la preocupación por las personas cuyo paradero aún se desconoce, las autoridades desplegaron helicópteros el jueves para buscar sobrevivientes y distribuir suministros de emergencia en las zonas afectadas, después de que las violentas corrientes de agua y lodo arrasaran sectores de los distritos de Rasuwa, Nuwakot y Dhading.

open image in gallery Un ciudadano chino evacuado por aire desde el distrito de Rasuwa descansa tras recibir primeros auxilios en un hospital móvil en Trishuli ( Reuters )

El presidente del Centro Nepalí para la Gestión de Desastres, el Dr. Bishal Nath Upreti, describió un panorama devastador sobre el terreno y aseguró que pueblos enteros habían sido “arrasados” por las inundaciones.

“Era una cantidad de agua enorme. Imagínense: unos 20 millones de metros cúbicos adicionales irrumpieron en el río. Fue como un tsunami que cayó del cielo”, explicó.

Por su parte, la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres informó que datos satelitales procedentes de China indicaban que el río Bhotekoshi había quedado bloqueado, lo que aumentaba el riesgo de una segunda inundación.

En una publicación en redes sociales, el organismo advirtió además que el nivel del lago formado por la obstrucción continuaba aumentando y que existía el peligro de que el agua terminara desbordándose.

open image in gallery El lodo cubre varios edificios en Trishuli tras las devastadoras inundaciones ( Reuters )

Keshav Prasad Baral, un sobreviviente de 68 años que recibe tratamiento en un hospital de Nepal, recordó el momento en que una enorme corriente de lodo alcanzó su vivienda.

“Era una enorme avalancha de lodo que venía directo hacia nosotros. Cuanto más se acercaba, más subía el nivel. Cuando vi que el lodo entraba en nuestra casa, intenté agarrar a mi esposa de la mano y llevarla a la terraza, pero la corriente se la llevó”, relató.

Cuatro horas después, Baral fue rescatado en helicóptero y trasladado a un lugar seguro. “Mi esposa sigue en algún lugar bajo el lodo”, dijo a Reuters. “Murió”.

Los equipos de rescate informaron el jueves que hasta el momento habían localizado a 25 trabajadores chinos y a unos 100 turistas indios. Sin embargo, 910 personas continuaban desaparecidas, entre ellas cientos de extranjeros. Según datos del sector turístico nepalí, entre quienes aún no habían sido localizados figuraban 579 turistas, 44 soldados y 28 policías. India concentraba el mayor número de extranjeros desaparecidos, con 178 ciudadanos.

Mientras continúan las operaciones de búsqueda, la Cruz Roja advirtió que pueblos enteros quedaron destruidos y que numerosas comunidades permanecen aisladas debido a carreteras y puentes intransitables. El organismo señaló que todavía no es posible determinar la magnitud total del desastre.

open image in gallery Viviendas cubiertas de lodo tras las inundaciones repentinas en Devighat ( AFP/Getty )

UNICEF informó que al menos 17.000 niños se han visto afectados por las inundaciones y que al menos 14 perdieron la vida.

“Los niños de Rasuwa y Dhading vieron cómo sus vidas cambiaban por completo en cuestión de minutos, mientras sus hogares, escuelas y centros de salud sufrían graves daños”, declaró Alice Akunga, representante de UNICEF en Nepal. “Muchos murieron o perdieron a sus seres queridos. Y mientras el número de víctimas sigue aumentando, sabemos que esta tragedia está lejos de terminar”.

Del lado chino de la frontera, los meteorólogos advirtieron que en los próximos días podrían producirse nuevas inundaciones, deslizamientos de tierra y otros desastres derivados de las condiciones extremas, especialmente en el condado de Gyirong.

David Simon, profesor de Geografía del Desarrollo en Royal Holloway, Universidad de Londres, explicó a The Independent que las depresiones naturales que acumulan agua de forma estacional podrían convertirse en una nueva fuente de peligro durante periodos de inundaciones. Según el experto, estas zonas pueden llenarse hasta desbordarse, como una represa, o sufrir una ruptura parcial de sus bordes debido a la presión del agua.

“Lo que esperamos es que comiencen a vigilar muy de cerca esas posibles fuentes de riesgo y, sobre todo, que empiecen a evacuar a la población y a retirar toda la infraestructura que sea posible”, señaló. “Dada la lejanía de la zona y su topografía, entre otros factores, es muy poco probable que puedan llevar hasta allí bombas con capacidad suficiente para extraer el agua y evitar una catástrofe de esa manera”.

Simon aseguró además que el Himalaya no había experimentado anteriormente inundaciones de esta magnitud y advirtió que este tipo de fenómenos podría repetirse a medida que los glaciares continúen perdiendo espesor y los veranos estén marcados por condiciones meteorológicas cada vez más “extraordinarias”.

open image in gallery Una niña espera noticias de sus familiares en Bidur, en el distrito de Nuwakot, Nepal ( AP )

Los científicos advierten que el cambio climático está generando condiciones capaces de desestabilizar las rocas y el hielo en las zonas de alta montaña, lo que aumenta el riesgo de desastres de esta magnitud.

Benjamin Horton, decano de la Facultad de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong, explicó a Reuters que la catástrofe del miércoles podría ser un ejemplo de lo que los científicos denominan un “evento compuesto”: una situación en la que distintos factores se combinan y potencian entre sí.

En este caso, un terremoto podría haber interactuado con los efectos del cambio climático —como el retroceso de los glaciares, el deshielo del permafrost y la creciente inestabilidad de las laderas— hasta “provocar un desastre más complejo y devastador que el que cualquiera de estos factores habría causado por separado”.

Traducción de Leticia Zampedri