Lago recién formado aviva temores de más inundaciones en la frontera Nepal-China

Mientras los rescatistas trabajaban el viernes entre lodo y escombros en zonas devastadas por una catastrófica inundación repentina a lo largo de la frontera himalaya entre Nepal y China, las autoridades advirtieron que un lago recién formado, que está a punto de desbordarse, podría desencadenar nuevas inundaciones.

Las autoridades nepalesas indicaron que se ha ordenado a todo el personal de seguridad, a los equipos de rescate y a los miembros del público desplegados en las labores de rescate y ayuda que se mantengan en máxima alerta y se trasladen de inmediato a un lugar seguro si fuera necesario.

El portavoz de la policía de Nepal, Abi Narayan Kafle, declaró a The Associated Press que la operación de rescate continúa, pero con las autoridades en máxima alerta.

“No se ha detenido”, afirmó.

¿Dónde está el lago?

Las imágenes satelitales mostradas por la televisora estatal china CCTV parecen indicar que el lago recién formado estaba en la misma zona donde ocurrió el miércoles el desprendimiento glaciar que produjo la cadena de acontecimientos que causó daños catastróficos río abajo.

La autoridad de gestión de desastres de Nepal señaló que las imágenes satelitales y las evaluaciones preliminares indican que el río ha quedado bloqueado aguas arriba, creando un lago en crecimiento que podría reventar y provocar una inundación repentina río abajo.

CCTV informó el viernes por la mañana que la barrera del lago estaba a más de 10 kilómetros (6 millas) del Puerto de Gyirong, el paso fronterizo con Nepal que quedó cubierto por lodo y agua de la inundación.

La emisora indicó que el lago estaba a una altitud de 2.950 metros (9.680 pies), unos 1.000 metros (3.280 pies) por encima del Puerto de Gyirong.

¿Cómo se formó?

Climatólogos que siguen la evolución en la región del Himalaya señalaron que el colapso glaciar del miércoles ha dado lugar a la formación de varios pequeños cuerpos de agua, mientras los escombros siguen esparcidos por la región.

“Otro lago represado se formó por la avalancha de hielo y roca del 26 de agosto y esto ha comenzado a desaguar”, manifestó Qianggong Zhang, del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas.

El lago contiene varios millones de metros cúbicos de agua y está ubicado en un tramo de valle con una caída de elevación limitada hacia las zonas río abajo, explicó Zhang, quien dirige el área de riesgos climáticos y ambientales en el grupo de investigación climática con sede en Katmandú.

La cantidad de agua equivale a alrededor de 1.200 piscinas olímpicas.

¿Cuáles son las preocupaciones?

Con cientos de muertos y más de 1.500 personas desaparecidas, y mientras la región intenta recuperarse de la catástrofe, la posibilidad de otro desastre ha hecho sonar las alarmas.

“Todavía se produce mucho deshielo glaciar debido a las altas temperaturas, y el agua se acumula en varios puntos, ya que es inevitable que haya muchos escombros y rocas en el trayecto del río”, sostuvo Jakob Steiner, geocientífico de la Universidad de Graz, en Austria, que tiene su base en Daca, Bangladesh.

Zhang y Steiner señalaron que las alertas deben tomarse en serio, ya que muchos rescatistas se exponen a un gran riesgo para encontrar a los desaparecidos, aunque es poco probable que vuelva a ocurrir una inundación repentina tan devastadora como la del miércoles.

___

Huizhong Wu contribuyó a este informe desde Bangkok.

___

La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.