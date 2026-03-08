Mueren tres palestinos en enfrentamiento con colonos en Cisjordania

Tres palestinos murieron en un violento enfrentamiento con colonos el domingo en la Cisjordania ocupada por Israel, lo que eleva a seis el número de palestinos muertos en los últimos días. El repunte de la violencia se produce mientras gran parte de la atención de Israel y del mundo está centrada en la guerra regional con Irán.

El ejército israelí indicó que respondió a reportes de colonos israelíes que atacaban a palestinos cerca de Khirbet Abu Falah, al este de Ramala. Dos palestinos murieron por disparos y un tercero falleció por asfixia, probablemente a causa de gas lacrimógeno, señaló el ejército.

Dos de las víctimas, Fare’ Hamayel y Thaer Hamayel, eran primos. El tercer hombre muerto fue Mohammad Murra. Los tres fueron enterrados en un funeral conjunto.

Amin Shouman, un residente de Abu Falah que presenció el ataque, contó a The Associated Press que decenas de colonos israelíes se acercaron a la aldea desde el norte y abrieron fuego cuando fueron confrontados por un comité de guardia en el límite de la aldea.

En 2025, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios informó que 240 palestinos murieron en el territorio, y la gran mayoría a manos del ejército de Israel y nueve atribuidos a colonos israelíes. Hasta ahora este año, una proporción mucho mayor de las muertes se ha atribuido directamente a colonos armados.

Las muertes del domingo se producen tras varios incidentes mortales la semana pasada. Un palestino murió el sábado en las colinas del sur de Hebrón a manos de un reservista israelí, y colonos mataron el lunes a dos hermanos palestinos en el norte de Cisjordania.

En una inusual reprimenda, el ejército israelí condenó enérgicamente la violencia de los colonos y afirmó que abrió una investigación penal contra los colonos implicados.

“Este es un incidente inaceptable. Habrá tolerancia cero para los civiles que se tomen la ley por su mano”, declaró el mayor general Avi Bluth, comandante del Mando Central del ejército, que incluye Cisjordania. “Especialmente en un momento en que las Fuerzas de Defensa de Israel están golpeando con mano firme a nuestros amargos enemigos, Irán y Hezbollah, no podemos permitir que una violencia interna temeraria socave el Estado de derecho y la seguridad de la región”.

Palestinos y grupos de derechos sostienen que las autoridades israelíes de manera habitual no procesan a los colonos ni los hacen rendir cuentas por la violencia.

El Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina acusó a Israel el sábado de “explotar el ambiente de guerra” y la falta de atención internacional a los asuntos en Cisjordania para intensificar la intimidación, la violencia y el desplazamiento forzado.

Yesh Din, un grupo israelí de derechos humanos, registró más de 50 incidentes de violencia de colonos contra palestinos en los primeros cuatro días de la guerra con Irán, que comenzó el 28 de febrero.

La Media Luna Roja Palestina señaló que los puestos de control y los cierres de vías impuestos como resultado de la guerra están creando obstáculos cada vez mayores para los equipos de emergencia en Cisjordania, incluso en incidentes que involucran violencia de colonos.

Aunque no hay un cierre total, como el que hubo tras el ataque del 7 de octubre de 2023 y la guerra con Irán del año pasado, Israel ha instalado cientos de nuevos portones en todo el territorio, restringiendo el movimiento entre localidades palestinas y dificultando la respuesta de emergencia. Ahora hay alrededor de 1.100, apuntó la Media Luna Roja, frente a aproximadamente 800 en el momento de la guerra del año pasado.

Médicos y trabajadores de emergencias afirman que las restricciones de movimiento obstaculizan su capacidad de responder con rapidez, especialmente tras ataques violentos de colonos israelíes. Muchas de las comunidades más vulnerables a este tipo de violencia se encuentran en zonas de Cisjordania bajo pleno control militar y civil israelí, lejos de los hospitales de los centros urbanos y dependientes de carreteras que pueden ser cerradas sin aviso previo.

___________________________________

Lidman reportó desde Tel Aviv, Israel.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.