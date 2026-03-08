Un nuevo partido nepalí, liderado por un exrapero, parece haber arrasado en parlamentarias

Un partido político nepalí liderado por un exrapero se encamina a una victoria aplastante en las primeras elecciones parlamentarias del país desde que las protestas de la Generación Z derrocaron al viejo liderazgo que ha gobernado durante décadas a la nación himalaya.

El Rastriya Swatantra, o Partido Nacional Independiente, formado hace apenas cuatro años, ya había ganado 103 de los 165 escaños elegidos directamente y encabezaba el conteo en otras 21 circunscripciones, según los resultados publicados el domingo por la mañana por la Comisión Electoral de Nepal.

Otros partidos políticos y candidatos independientes habían obtenido en total 27 escaños hasta el momento. Las autoridades seguían contando los votos el domingo y se esperaban los resultados finales más adelante en la semana.

El candidato del partido a primer ministro es Balendra Shah, rapero convertido en político, quien ganó la contienda por la alcaldía de Katmandú en 2022. Se consolidó como una figura destacada en el levantamiento de 2025 que destituyó al ex primer ministro Khadga Prasad Oli.

En Nepal, los votantes eligen directamente a 165 miembros para la Cámara de Representantes, la cámara baja del Parlamento. Los 110 escaños restantes del órgano de 275 miembros se asignan mediante un sistema de representación proporcional, en el que a los partidos políticos se les adjudican escaños según su porcentaje de votos. El domingo, el RSP también lideraba con alrededor del 51% de los 110 escaños.

El relativamente nuevo RSP ha desbancado a los dos partidos que dominaron durante largo tiempo: el Congreso Nepalí y el Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado), que se han alternado en el poder.

Los periódicos locales calificaron la victoria arrolladora como un momento histórico. The Himalayan Times, un diario popular, señaló: “RSP se encamina a una victoria aplastante”. Annapurna Post escribió: “Rebelión en las urnas del pueblo; cambio de paradigma político”.

Simpatizantes del RSP han estado celebrando el triunfo en varias circunscripciones, ofreciendo a los ganadores guirnaldas de flores, ramos, bufandas y untándoles polvo rojo de bermellón.

Los dirigentes del partido, sin embargo, han pedido a sus candidatos y simpatizantes que se abstengan de realizar caravanas de victoria o cualquier otra celebración pública, en señal de respeto por las decenas de vidas perdidas durante las protestas juveniles del año pasado.

En Nepal, los votantes reciben dos papeletas: una para elegir al candidato de su preferencia, que por lo general es un nominado de un partido político, y otra para escoger el partido que prefieren.

El RSP tiene claramente más de la mitad de los escaños elegidos directamente y los resultados de la segunda papeleta también muestran que el partido cuenta con más del 50% de los votos a su favor. Para formar gobierno, necesitan el respaldo de la mitad del total de miembros de la cámara baja del Parlamento.

Las protestas del año pasado contra la corrupción y la mala gestión se desencadenaron por una prohibición de las redes sociales, antes de convertirse en una revuelta popular contra el gobierno. Decenas de personas murieron y cientos resultaron heridas cuando los manifestantes atacaron edificios gubernamentales y la policía abrió fuego contra ellos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.