Un dron iraní daña una planta desalinizadora en Bahrein

Un ataque con drones iraníes causó “daños materiales” a una planta desalinizadora, informó Bahrein la mañana del domingo.

Es la primera vez que un país árabe reporta que Irán atacó una planta desalinizadora durante la guerra de nueve días.

Hay cientos de plantas desalinizadoras a lo largo de la costa del Golfo Pérsico, y los países árabes de la región dependen en gran medida de estas instalaciones para obtener agua potable.

La agencia responsable de agua de Bahrein dijo que el ataque iraní no tuvo impacto en los suministros de agua.

