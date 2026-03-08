Debido a la guerra, muchos iraníes huyen a través de Turquía

Un paso fronterizo cerca de la provincia turca oriental de Van es una de las pocas rutas que conectan a los iraníes con el resto del mundo en medio del cierre del espacio aéreo en Irán desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Teherán hace más de una semana.

La mayoría de los viajeros en el puesto fronterizo en los últimos días tenía vínculos con Turquía por trabajo, familia y amigos, y muchos adelantaron visitas planificadas debido a la guerra. Algunos tenían residencia o ciudadanía en un tercer país y estaban en tránsito por Turquía.

Solo un pequeño número de iraníes que habló con The Associated Press en el cruce de Kapikoy afirmó que planeaba quedarse en Turquía por un periodo indefinido.

Reza Gol, un cirujano plástico de 38 años, comentó que la guerra no era la única razón de su viaje. Viajaba desde Urmia, en el oeste de Irán, para ver pacientes en Estambul, donde solía vivir.

“No está claro si dejaremos Irán para siempre, pero mientras tanto puedo despejarme un poco”, expresó. “Se puede ver que no está tan concurrido en la frontera. Todo el mundo se está quedando en sus casas. Por ahora, la gente no está dejando atrás todo lo que tiene y huyendo”.

Pooneh Asghari y su esposo, ciudadanos iraníes-canadienses, se preparaban a regañadientes para volar a Canadá, aunque ya no tienen una casa allí y ambos trabajan en Irán. Asghari señaló que esperan que el viaje sea breve.

“Hemos estado viviendo en Irán durante los últimos cinco años”, indicó. “Toda nuestra vida está allí”.

Fariba, una mujer que pidió ser identificada solo por su nombre de pila por motivos de seguridad, se dirigía a İzmir, en el oeste de Turquía, para esperar a que pase la guerra junto con su hijo.

Afirmó que la mayoría de sus amigos y vecinos no tiene medios para escapar, lo que podría explicar la falta de un éxodo importante a través de la frontera.

“La gente es muy pobre ahora”, manifestó. “Así que se quedan en casa y tienen miedo”.

Restricciones fronterizas y vuelos cancelados

Normalmente, los iraníes entran en Turquía sin visado. El ministro de Comercio de Turquía anunció el lunes la suspensión mutua de los cruces para excursiones de un día, mientras que funcionarios fronterizos iraníes han restringido el paso de algunos ciudadanos iraníes, según viajeros y medios locales.

Sin embargo, desde la mañana del jueves, tanto iraníes como nacionales de terceros países han estado cruzando con normalidad por Kapıköy.

El ministro del Interior de Turquía, Mustafa Çiftçi, indicó en un comunicado que 2.032 viajeros entraron en Turquía desde Irán el miércoles, mientras que 1.966 salieron hacia Irán. No se disponía de cifras más recientes.

La mayoría de quienes cruzaron luego se dirigió al aeropuerto de Van para continuar su viaje. La noche del viernes, unos 20 pasajeros, en su mayoría iraníes, estaban recostados en filas de sillas esperando tomar un vuelo a la mañana siguiente.

Mehregan, de 26 años, que estudia en China, estaba visitando a su familia en Ahvaz por las vacaciones de invierno cuando estalló la guerra. Condujo más de 15 horas a través de Irán para cruzar hacia Turquía. Pidió no ser identificada con su nombre completo por temor a que hablar con los medios le causara problemas con las autoridades iraníes.

La estudiante, con poco dinero, decidió dormir en el aeropuerto mientras esperaba el vuelo del día siguiente a Estambul, desde donde volaría a China. Pero el sábado su vuelo fue cancelado por tormentas de nieve y se preparaba para buscar un hotel en la ciudad en lugar de dormir en el aeropuerto una segunda noche.

“Si no puedo subirme a un vuelo mañana desde aquí, perderé mi vuelo a China” y perderé el costo del pasaje no reembolsable, dijo.

Van, que está a una hora y media de la frontera en carro, ha sido durante mucho tiempo un destino popular para los iraníes por trabajo, viajes y comercio. Los hoteles y tiendas que normalmente hacen un negocio intenso durante las vacaciones de Nowruz en Irán a mediados de marzo ahora esperan verse afectados.

“Aquí se anima muchísimo durante Nowruz. Muchos de nuestros amigos vienen y pasan sus vacaciones aquí con nosotros”, dice Resat Yeşilağaç, propietario de dos hoteles en Van. “Ahora está mayormente tranquilo, aparte de la gente que viene por la guerra. La mayoría tiene doble nacionalidad y para en Van uno o dos días antes de volar”.

Temores en torno a la migración en Turquía

La migración es un tema sensible en Turquía, que en un momento llegó a albergar a casi 4 millones de refugiados sirios.

Turquía ha estado reforzando aún más sus defensas fronterizas para poder responder a una posible afluencia de personas que huyan de la inestabilidad después de que protestas masivas contra el gobierno en Irán fueran respondidas con una represión brutal en enero.

El Ministerio de Defensa de Turquía dijo en enero que el país tenía 380 kilómetros (235 millas) de muros de hormigón, 203 torres ópticas y 43 torres equipadas con ascensores a lo largo de la frontera de 560 kilómetros (350 millas) con Irán.

El ministro del Interior, Mustafa Ciftci, declaró el miércoles que Turquía había elaborado planes de contingencia que incluyen campamentos de tiendas y zonas de amortiguamiento para responder a una posible afluencia de personas que huyan de la guerra desde Irán. Hasta ahora, esa afluencia no se ha materializado.

Harrison Mirtar, un iraní-canadiense de de 53 años, cruzó la frontera en Kapıköy antes de continuar su viaje de regreso a Canadá, tras una visita a sus padres en Teherán. Dijo que estaba enojado por la intervención extranjera en su país, pero que no le preocupaba demasiado dejar atrás a sus padres. Ellos habían vivido la brutal guerra Irán-Irak en la década de 1980.

“Están en su patria”, expresó. “La vida sigue, pero con algunas bombas”.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.