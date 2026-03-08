Trump dice que la economía "ruge". Las cifras pintan una realidad distinta

El presidente Donald Trump prometió que 2026 sería un año excepcional para el crecimiento económico, pero en cambio ha comenzado con pérdidas de empleo, alzas en los precios de la gasolina y más incertidumbre sobre el futuro de Estados Unidos.

En su discurso sobre el Estado de la Unión hace menos de dos semanas, el presidente republicano aseguró: “La economía rugiente está rugiendo como nunca antes”. El más reciente conjunto de datos sobre empleo, precios en las gasolineras y el mercado bursátil sugiere que el rugido de Trump ha empezado a sonar mucho más como un gemido.

Hay una brecha entre el auge que Trump ha pronosticado y los resultados volátiles que ha producido, una que podría marcar el tono en las elecciones de mitad de mandato de este año, mientras intenta defender las mayorías de su partido en la Cámara de Representantes y el Senado. Con el drama de los aranceles aún en curso, la guerra en Irán ha generado de repente preocupaciones inflacionarias en torno al petróleo y el gas natural. Para la Casa Blanca, todavía es temprano en el año y se avecina un crecimiento más fuerte.

No hay señales de un auge del empleo

“¡WOW! ¡¡¡Ha llegado la Edad de Oro de Estados Unidos!!!”, publicó Trump en redes sociales el 11 de febrero después de que el informe mensual de empleo mostrara un aumento de 130.000 puestos de trabajo en enero.

Desde entonces, el mercado laboral se ha evaporado de manera preocupante.

El informe de empleo del viernes mostró pérdidas de 92.000 puestos de trabajo en febrero. Las cifras de enero y diciembre se revisaron a la baja, y diciembre pasó a registrar una pérdida de 17.000 empleos. Los datos mensuales pueden ser irregulares, pero ha surgido una tendencia que muestra una debilidad persistente. Sin el sector de la salud, la economía habría perdido aproximadamente 202.000 empleos desde que Trump asumió la presidencia en enero de 2025. Aun así, su gobierno señala que las ganancias de empleo en la construcción fuera del sector de la vivienda apuntan a un crecimiento futuro de la contratación.

Trump suele jactarse de que los empleos están yendo a personas nacidas en Estados Unidos, en lugar de a inmigrantes. Pero el informe más reciente lo desmiente.

La tasa de desempleo de las personas nacidas en Estados Unidos ha subido en los últimos 12 meses a 4,7% desde 4,4%. Esto significa que una mayor proporción de las personas que Trump dijo que conseguirían empleo debido a su ofensiva contra la inmigración, en realidad, están buscando trabajo.

Sube el precio de la gasolina

“Reducir los costos de la energía es una de las acciones más importantes que podemos tomar para bajar los precios para los consumidores estadounidenses”, afirmó Trump en un discurso en Texas en febrero, poco antes de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán. “Porque cuando reduces el costo de la energía, realmente reduces — simplemente reduces el costo de todo”.

El presidente ha dicho repetidamente a los estadounidenses que mantener bajos los costos de la gasolina sería clave para derrotar la inflación. Ha destacado la caída, citando cifras muy por debajo del promedio nacional para asegurar al público que la gasolina está bajando.

Pero los ataques contra Irán que comenzaron el 28 de febrero han, por el momento, destrozado esa narrativa. Los precios en las gasolineras han saltado 19% en el último mes hasta un promedio nacional de 3,45 dólares, según AAA. El banco de inversión Goldman Sachs advirtió en una nota de análisis que, si los precios más altos del petróleo persisten, la inflación podría subir desde 2,4% en enero hasta 3% para finales de año.

El gobierno apuesta por planes para contener cualquier aumento en los precios de la energía, esencialmente confiando en que el conflicto termine pronto o en que la administración logre que más petroleros atraviesen el estrecho de Ormuz.

“El presidente ha sido claro sobre las interrupciones a corto plazo debido a la Operación Epic Fury, incluso mientras las fuerzas de Estados Unidos y aliadas logran avances impresionantes contra el régimen terrorista iraní", declaró el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Kush Desai. "La tendencia de largo plazo, sin embargo, ha sido clara: la agenda económica del presidente Trump sigue generando un sólido crecimiento del empleo, la inversión y la economía del sector privado, lo que está impulsando el resurgimiento de Estados Unidos”.

Las acciones se han alejado de sus máximos

“Ya saben, establecimos el récord histórico de todos los tiempos con el Dow llegando a 50.000”, dijo Trump el jueves en la Casa Blanca.

Este argumento, que repite con frecuencia, se ha quedado sin fuerza. El promedio industrial Dow Jones, una de las medidas de éxito preferidas por Trump, ha caído 5% en el último mes. Las acciones han subido durante su presidencia, tal como lo habían hecho antes cuando el demócrata Joe Biden era presidente. La caída reciente podría revertirse si termina la guerra con Irán y las empresas registran ganancias sólidas durante el próximo año y más allá. Sin embargo, el descenso reciente debería ser una señal de advertencia, ya que el gobierno ha subrayado la importancia de que más personas inviertan en el mercado bursátil mediante vehículos como las “cuentas Trump” para niños.

El mercado bursátil se ha convertido en un barómetro de cómo se siente la gente respecto de la economía: los inversionistas en acciones tienden a tener más confianza y quienes no tienen dinero en los mercados suelen ser más pesimistas.

Joanna Hsu, directora de las encuestas a consumidores de la Universidad de Michigan, señaló que en febrero un aumento “considerable” del ánimo entre las personas que poseen acciones “quedó totalmente compensado por una caída entre los consumidores sin tenencias de acciones”.

La productividad sube, pero los trabajadores no se benefician

Trump puede jactarse de una victoria en el sentido de que la economía se ha vuelto más productiva, generando más valor por cada hora de trabajo. Eso es una señal positiva para el crecimiento a largo plazo y un reflejo de su fuerte sector tecnológico.

La productividad laboral del sector empresarial subió 2,8% en el cuarto trimestre del año pasado, informó el Departamento de Trabajo el jueves. Pero el desafío es que las ganancias podrían no trasladarse a los trabajadores en forma de mayores salarios, ya que la participación del trabajo en el ingreso el año pasado cayó al nivel más bajo registrado, señaló Mike Konczal, director sénior de política e investigación del Economic Security Project, una organización sin fines de lucro alineada con temas económicos liberales.

La economía creció a un ritmo más rápido con Biden

“Bajo la administración Biden, Estados Unidos estuvo plagado por la pesadilla de la estanflación, es decir, bajo crecimiento y alta inflación: una receta para la miseria, el fracaso y el declive”, indicó Trump en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en enero.

La realidad es muy distinta y hace que el desempeño de Biden en 2024 se vea mejor que el de Trump el año pasado. La economía de Estados Unidos creció a un ritmo de 2,8% durante el último año de Biden, en comparación con 2,2% con Trump en 2025.

En cuanto a la inflación, la medida principal que utiliza la Reserva Federal es el índice de precios de gastos de consumo personal. Fue de 2,6% tanto en 2024 como en 2025.

Trump ha basado su argumento económico en hacerlo mejor que Biden. Pero aunque ha evitado los picos de inflación que acosaron la presidencia de Biden, no ha entregado un crecimiento más fuerte ni más contratación.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.